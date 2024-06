Yörüklerin zorlu yayla serüveni görüntülendi

Hayvancılık mesleğinin atalarından kaldığını ve devamlı olarak yaylalara çıktıklarını belirten Topaça, "Her yıl mayıs ayı sonlarında hayvanlarımızla beraber Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Kaklıktaş Yaylası'na çıkıyoruz. Şu an obalarımıza yerleştik. Çadırlarımızı kurduk. Sıcaklarda keçiler sahilde durmaz Hayvanlarımız mayıs ayının sonu gelince yaylaya gitmek ister. Biz her yıl yaylaya çıkmak zorundayız. Ekim ayının sonuna kadar yaylada kalıyoruz. Daha sonra ise evlerimize yeniden göç ediyoruz. Fakat artık hayvancılığın da tadı tuzu kalmadı. Her geçen gün maliyetler yükseliyor" dedi