Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Ayrıca Şara, İsrail’le yürütülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını aktardı. 1974 anlaşmasının 50 yıl dayandığını belirten Şara, sözlerine şöyle devam etti: “İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak? İsrail, sürekli kendisine yönelik saldırıların düzenlenmesinden endişe duyduğunu ifade ediyor. Ordu ve asayiş güçleri yoksa bu bölgeyi kim koruyacak? Şu anda müzakereler devam ediyor. Ülkeler, İsrail’in 8 Aralık 2024 öncesindeki bölgelere çekilmesini destekliyor. Silahtan arındırılmış bölgeye ilişkin benzer anlaşmalar ya başarılı olur ya da olmaz; bu da bizi tehlikeli bir sürece sürükleyebilir.”