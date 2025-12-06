  • İSTANBUL
Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Doha Forumu’nda ülkenin geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

#1
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Şara, Katar’ın başkenti Doha’da “Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye” temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu’nda konuştu.

#2
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

İsrail’in 8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’ye “binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali” gerçekleştirdiğini belirten Şara, son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin’de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendiğini ifade etti.

#3
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Suriye’nin uluslararası aktörlerle birlikte, İsrail’in 8 Aralık 2024 sonrası işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için çalıştığını kaydeden Şara, bu talebin diğer ülkeler tarafından geniş destek gördüğünü söyledi.

#4
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Ayrıca Şara, İsrail’le yürütülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını aktardı. 1974 anlaşmasının 50 yıl dayandığını belirten Şara, sözlerine şöyle devam etti: “İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak? İsrail, sürekli kendisine yönelik saldırıların düzenlenmesinden endişe duyduğunu ifade ediyor. Ordu ve asayiş güçleri yoksa bu bölgeyi kim koruyacak? Şu anda müzakereler devam ediyor. Ülkeler, İsrail’in 8 Aralık 2024 öncesindeki bölgelere çekilmesini destekliyor. Silahtan arındırılmış bölgeye ilişkin benzer anlaşmalar ya başarılı olur ya da olmaz; bu da bizi tehlikeli bir sürece sürükleyebilir.”

#5
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Geçiş süreçlerinde hiçbir hükümetin bütün halk bileşenleriyle tam bir mutabakat sağlayamadığını söyleyen Şara, son bir yılda kesinlikle kabul etmeyecekleri sorunların yaşandığını ve faillerin yargı önünde hesap verdiğini ifade etti. Şara, ülkede iyileştirilen elektrik hizmetine değinerek şöyle konuştu:

#6
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

“İlk geldiğimizde günde sadece 1,5 saat elektrik veriliyordu. Şu anda bu süre 12–14 saate kadar çıktı. Yıl sonuna doğru kendi kendimize yeterlilik seviyesine ulaşacağız.” Şara, bu çerçevede başlatılan beş yıllık geçiş döneminin ardından, dört yıl sonra ülkenin seçimlere gideceğini duyurdu. Suriye’nin geleceğini “kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle” inşa ettiklerini vurgulayan Şara, hükümette temsilin liyakat esasına göre sağlandığını söyledi.

#7
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Ülkenin devrik rejimin ardından yeni bir yönetime geçtiğini belirten Şara, geçiş dönemine ilişkin yol haritasının işlerlik kazandığını ifade etti. Halk Meclisi seçimlerinin geçiş sürecine uygun biçimde gerçekleştirildiğini hatırlatan Şara, “Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz.” dedi.

#8
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Ulusal diyalog konferansı sonrası kabul edilen geçici anayasal düzenlemeyle kendisine beş yıllık yetki verildiğini dile getiren Şara, “Suriye seçimlere dayalı, kurumlar üzerinden inşa edilen bir ülke olacak.” ifadelerini kullandı. Ülkenin uzun yıllar izolasyon ve ekonomik abluka altında kaldığını söyleyen Şara, “Bugün milyonlarca insan sokaklarda devrik rejimin gitmesini kutluyor. Suriye en iyi koşullarına doğru ilerliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomik toparlanmanın önemine dikkat çeken Şara, ABD ile Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılması için temasların sürdüğünü, Trump yönetiminin bu konuda destek verdiğini aktardı.

#9
Foto - Flaş açıklama geldi! Ahmed El Şara seçim için tarih verdi

Eski yönetimin “mezhepler arası gerilimleri artırdığını” belirten Şara, geçiş döneminde suçların araştırılması için komiteler kurulduğunu, özellikle sahil bölgesi ve Süveyda’daki ihlallerin soruşturulduğunu ifade etti. Şara, her iki bölgedeki olayların kaynağının devrik rejimin bıraktığı ağır miras olduğunu belirterek, herkesin bu devrik rejimin kurbanı olduğunu ifade etti.

