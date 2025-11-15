Yolsuzluklarına çocukları bile alet etmişler: İmamoğlu örgütünde kreş bahanesiyle milyonlar toplanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017–2023 yıllarını kapsayan ve “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla yürütülen soruşturmada 407 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, firmalardan kreş yapımı bahanesiyle para, çek ve taşınmaz talep edildiğini belirtti. İddianamede toplam 19 milyon 220 bin TL, 1 milyon 850 bin dolar, 54 milyon 545 bin TL değerinde çek ve 3 dairenin örgüte aktarıldığı ifade edildi.