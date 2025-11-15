  • İSTANBUL
Yolsuzluklarına çocukları bile alet etmişler: İmamoğlu örgütünde kreş bahanesiyle milyonlar toplanmış

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017–2023 yıllarını kapsayan ve “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla yürütülen soruşturmada 407 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, firmalardan kreş yapımı bahanesiyle para, çek ve taşınmaz talep edildiğini belirtti. İddianamede toplam 19 milyon 220 bin TL, 1 milyon 850 bin dolar, 54 milyon 545 bin TL değerinde çek ve 3 dairenin örgüte aktarıldığı ifade edildi.

#1
Bazı iş insanlarının, belediye işlemlerinin hızlandırılması karşılığında kreş yapımı adı altında para talebiyle karşılaştığı, bu talepler doğrultusunda milyonlarca liralık çek, nakit para ve taşınmaz devri yapıldığı aktarıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanlarına göre bu paralar, kamu yararı iddiasının aksine örgüt finansmanı ve kişisel zenginleşme amacıyla kullanıldı.

#2
İddianameye göre, “Sistem” adı verilen yapı Beylikdüzü döneminden itibaren sürdürülerek, iş insanlarına “kreş, okul, kütüphane” gibi hayır işleri üzerinden rüşvet taleplerinde bulunuldu. Boğaziçi’nde ruhsat ve imar işlemlerinde de benzer yöntemlerin kullanıldığı, toplanan paraların bir kısmının yurtdışına çıkarıldığı, bir kısmının ise örgüt havuzuna aktarıldığı belirtildi.

#3
Soruşturma dosyasında, rüşvetin kimi zaman doğrudan nakit, kimi zaman da çek ve taşınmaz üzerinden alındığı, bazı projelerde “kreş yapımı” talebinin sonradan para ve değerli taşınmazlara dönüştürüldüğü ifade edildi. Savcılık, sistemin yıllar içinde süreklilik arz ettiğini ve şüphelilerin kamu gücünü kullanarak iş insanları üzerinde baskı kurduğunu bildirdi.

