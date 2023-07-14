Yıllardır Çanakkale Savaşı menüsünü yanlış biliyormuşuz! Arşiv çalışmaları sonucunda doğrusu ortaya çıktı! Ecdat bakın ne yemiş

Sabah, arşiv belgelerine dayanarak yaptığı açıklamada, askerlerin beslenmesine büyük özen gösterildiğini ve kaynaklarda çeşitli yiyeceklerin yer aldığını ifade etti. Sabah, harp ceridelerine göre askerlerin et, kavurma, fasulye, bakla gibi çeşitli besinlerle beslendiğini belirtti. Ayrıca, harp ceridelerinde askerlerin günlük aldığı kalorinin hesaplandığını, bunların kaydedildiğini ve üst makamlara bildirildiğini de vurguladı. Dolayısıyla, Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin beslenmesine önem verildiği ve üzüm hoşaflı menünün gerçeği yansıtmadığı konusunda arşiv belgelerinin bilgi verdiği belirtti.