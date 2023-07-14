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Yıllardır Çanakkale Savaşı menüsünü yanlış biliyormuşuz! Arşiv çalışmaları sonucunda doğrusu ortaya çıktı! Ecdat bakın ne yemiş

2023-07-14 13:27:00
Yıllardır Çanakkale Savaşı menüsünü yanlış biliyormuşuz! Arşiv çalışmaları sonucunda doğrusu ortaya çıktı! Ecdat bakın ne yemiş

anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı olan Öğretim Görevlisi İsmail Sabah, yaptığı araştırmada arşiv belgelerini inceledi ve Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin beslenmesiyle ilgili olarak sosyal medyada dolaşan üzüm hoşaflı Çanakkale menüsünün doğru olmadığını belirtti. Ayrıntılar haberimizde... Çanakkale Savaşları, Kahraman Mehmetçik'in dünyanın en güçlü donanmalarına karşı direnerek "Çanakkale Geçilmez Destanı"nı yazdığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşmiştir. 108 yıl önce gerçekleşen bu savaşa ait harp cerideleri incelendiğinde, yeni bilgilere ulaşılmaya devam edilmektedir.

#1
Foto - Yıllardır Çanakkale Savaşı menüsünü yanlış biliyormuşuz! Arşiv çalışmaları sonucunda doğrusu ortaya çıktı! Ecdat bakın ne yemiş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) AÇASAM Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi İsmail Sabah, son iki yıldır yürüttüğü arşiv çalışmalarında, çok sayıda Osmanlıca yazılı harp ceridesini inceledi. Sabah'ın çalışmaları sonucunda, Çanakkale Savaşları'nda görev alan askerlerin beslenmesiyle ilgili olarak sosyal medyada dolaşan "Çanakkale Menüsü" adı altında paylaşılan listenin yanlış olduğu belgelerle ortaya çıktı. Öğretim Görevlisi İsmail Sabah, Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin beslenmesiyle ilgili olarak üzüm hoşaflı Çanakkale menüsünün gerçeği yansıtmadığını belirtti.

#2
Foto - Yıllardır Çanakkale Savaşı menüsünü yanlış biliyormuşuz! Arşiv çalışmaları sonucunda doğrusu ortaya çıktı! Ecdat bakın ne yemiş

Sabah, arşiv belgelerine dayanarak yaptığı açıklamada, askerlerin beslenmesine büyük özen gösterildiğini ve kaynaklarda çeşitli yiyeceklerin yer aldığını ifade etti. Sabah, harp ceridelerine göre askerlerin et, kavurma, fasulye, bakla gibi çeşitli besinlerle beslendiğini belirtti. Ayrıca, harp ceridelerinde askerlerin günlük aldığı kalorinin hesaplandığını, bunların kaydedildiğini ve üst makamlara bildirildiğini de vurguladı. Dolayısıyla, Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin beslenmesine önem verildiği ve üzüm hoşaflı menünün gerçeği yansıtmadığı konusunda arşiv belgelerinin bilgi verdiği belirtti.

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