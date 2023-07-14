2023-07-14 13:27:00 Yıllardır Çanakkale Savaşı menüsünü yanlış biliyormuşuz! Arşiv çalışmaları sonucunda doğrusu ortaya çıktı! Ecdat bakın ne yemiş
anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı olan Öğretim Görevlisi İsmail Sabah, yaptığı araştırmada arşiv belgelerini inceledi ve Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin beslenmesiyle ilgili olarak sosyal medyada dolaşan üzüm hoşaflı Çanakkale menüsünün doğru olmadığını belirtti. Ayrıntılar haberimizde... Çanakkale Savaşları, Kahraman Mehmetçik'in dünyanın en güçlü donanmalarına karşı direnerek "Çanakkale Geçilmez Destanı"nı yazdığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşmiştir. 108 yıl önce gerçekleşen bu savaşa ait harp cerideleri incelendiğinde, yeni bilgilere ulaşılmaya devam edilmektedir.