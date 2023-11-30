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Ekonomi
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Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

2023-11-30 15:56:00
Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Muş'ta, plastik bidon ve ambalaj malzemeleri üretimi yapan Masum Özdemir, güneş enerjisi santrali ile elektrik giderlerinden yılda ortalama 2,5 milyon lira tasarruf ediyor.

#1
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Muş'ta plastik bidon ve ambalaj ürünleri üretimi yapan Masum Özdemir, yıllık elektrik tüketiminin yarısını fabrikasının çatısına kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

#2
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Muş'un güneş enerjisi potansiyelini değerlendirerek elektrik giderini azaltmak isteyen Özdemir, geçen yıl hazırladığı "Muş Plastik GES" projesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

#3
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Projenin kabul edilmesiyle fabrikanın çatısına 650 panelden oluşan 288 kilovatsaat kapasiteli GES kuran Özdemir, ihtiyaç duyduğu elektriğin yarısını buradan karşılamaya başladı.

#4
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Santral sayesinde yıllık elektrik giderini 5 milyon liradan 2,5 milyon liraya düşüren Özdemir, yaptığı tasarrufu yeni yatırımlarda değerlendirmeyi hedefliyor.

#5
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Özdemir, 1998'den bu yana plastik bidon, gıda ve temizlik ürünlerinin ambalajlarını ürettiklerini söyledi.

#6
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Yıllık 750 ton ham madde işlediklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

#7
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

"Fabrikada 50 personelimizle 3 vardiya çalışıyoruz. Hem bölgemizdeki illerde hem de İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz illerinde müşterilerimiz var. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB destekleriyle makine ekipmanlarımızı yeniledik, işletmemizi büyüttük. Organize Sanayi Bölgesinde 20 bin metrekare açık, 2 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz."

#8
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Geçen yıl TKDK'nin "yenilenebilir enerji destekleri" programına başvurduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

#9
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

"Projemizin onaylanmasıyla bu yıl şubat ayında uygulama aşamasına geçtik. 3 milyon liralık projenin yüzde 65'ini, TKDK'nin hibe desteğiyle karşıladık. Bu bize çok büyük bir destek oldu. Yıllık ortalama 5 milyon lira elektrik tüketimimiz var. Bunun yüzde 50'sini kurduğumuz GES'ten karşılamaya başladık. Aylık 110 bin kilovatsaat elektrik tüketiyoruz. Bunun 60 bin kilovatsaatini GES'ten karşılıyoruz. Bizim için çok önemli bir oran. GES'ten elde ettiğimiz gelir, istihdama ve diğer yatırımlara katkı sağlıyor. GES'in olması o işletmenin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. TKDK'nin verdiği bu desteği çok önemsiyoruz."

#10
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne ise Türkiye'nin en büyük cari açığını enerji giderlerinin oluşturduğunu belirtti. Türkiye'de her geçen gün enerji talebinin artığına dikkati çeken Süne, "Yenilenebilir enerji desteği, cari açığın kapatılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Fosil yakıtların oluşturduğu karbon salınımından kaynaklı küresel ısınma, her yıl daha bir büyük tehlike haline geliyor. Yenilenebilir enerji destekleri, bu tehdidin azaltılması açısından önem kazanıyor. Türkiye her yıl yenilenebilir enerjiye verdiği desteği artırıyor. Kurum olarak geçen yıl çıktığımız IPARD 11 çağrısı kapsamında 11 GES projesini destekledik. İmzaladığımız 11 projenin tutarı 42 milyon 594 bin lira, toplam destek tutarımız ise 27 milyon 45 bin liraya tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

Bugüne kadar 4 projenin tamamlandığını ve ödemelerinin yapıldığını anlatan Süne, 11 GES projesinin toplam kurulu gücünün 3 bin 318 kilovatsaat olduğunu vurguladı. Süne "Bu projelerden biri, Muş Plastik Fabrikası çatısına kurulan güneş enerjisi santralidir. Çok başarılı bir proje. Fabrika, yıl içinde tükettiği elektriğin yarısını GES'ten karşılamaktadır." dedi.

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