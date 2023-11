Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne ise Türkiye'nin en büyük cari açığını enerji giderlerinin oluşturduğunu belirtti. Türkiye'de her geçen gün enerji talebinin artığına dikkati çeken Süne, "Yenilenebilir enerji desteği, cari açığın kapatılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Fosil yakıtların oluşturduğu karbon salınımından kaynaklı küresel ısınma, her yıl daha bir büyük tehlike haline geliyor. Yenilenebilir enerji destekleri, bu tehdidin azaltılması açısından önem kazanıyor. Türkiye her yıl yenilenebilir enerjiye verdiği desteği artırıyor. Kurum olarak geçen yıl çıktığımız IPARD 11 çağrısı kapsamında 11 GES projesini destekledik. İmzaladığımız 11 projenin tutarı 42 milyon 594 bin lira, toplam destek tutarımız ise 27 milyon 45 bin liraya tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.