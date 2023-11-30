Yılda 2,5 milyon lira tasarruf etti

"Projemizin onaylanmasıyla bu yıl şubat ayında uygulama aşamasına geçtik. 3 milyon liralık projenin yüzde 65'ini, TKDK'nin hibe desteğiyle karşıladık. Bu bize çok büyük bir destek oldu. Yıllık ortalama 5 milyon lira elektrik tüketimimiz var. Bunun yüzde 50'sini kurduğumuz GES'ten karşılamaya başladık. Aylık 110 bin kilovatsaat elektrik tüketiyoruz. Bunun 60 bin kilovatsaatini GES'ten karşılıyoruz. Bizim için çok önemli bir oran. GES'ten elde ettiğimiz gelir, istihdama ve diğer yatırımlara katkı sağlıyor. GES'in olması o işletmenin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. TKDK'nin verdiği bu desteği çok önemsiyoruz."