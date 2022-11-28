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Yer: Bursa! Dehşet anları kamerada

2022-11-28 13:14:19
Yer: Bursa! Dehşet anları kamerada

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

#1
Foto - Yer: Bursa! Dehşet anları kamerada

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Yer: Bursa! Dehşet anları kamerada

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Sürücünün yardımına ilk olarak çevredekiler koşarken, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Yer: Bursa! Dehşet anları kamerada

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

#4
Foto - Yer: Bursa! Dehşet anları kamerada

Kamyonun devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

#5
Foto - Yer: Bursa! Dehşet anları kamerada

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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