Yeni salgın H3N2 grip mutasyonu nedir? Girip mutasyonu salgınına karşı nasıl korunabiliriz? İşte uzman görüşleri
H3N2 Grip mutasyonu nedir sorusu, Japonya ve İngiltere başta olmak üzere dünya çapında hızla yayılan yeni virüs varyantı nedeniyle endişe yaratmaktadır. Uzmanlar, geçmiş yıllara kıyasla daha sert bir grip sezonunun yaşandığını ve bunun kısmen virüsün yedi farklı mutasyona uğramış yeni versiyonundan kaynaklandığını belirtmektedir. Bağışıklığın düşük olması nedeniyle grip mutasyonu salgınına karşı nasıl korunabiliriz sorusu kritik hale gelmiş; uzmanlar aşı ve hijyen konusunda net tavsiyeler sunmuştur.