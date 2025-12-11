Yeni salgın H3N2 grip mutasyonu nedir? Girip mutasyonu salgınına karşı nasıl korunabiliriz? İşte uzman görüşleri

GRİPTEN NASIL KORUNABİLİRİM? Grip aşısı olmak, hastalığı kapmayı önlemenin en etkili yollarından biri. Ancak mevcut aşılar bu mutasyona tam olarak uyumlu olmayabilir. Oxford Üniversitesi Pandemi Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Christophe Fraser, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Bir miktar koruma, hiç korumamaktan iyidir; ancak bu yıl aşının uyumu daha iyi olduğu yıllara göre daha düşük olabilir" diyor. Fraser bunun ideal bir durum olmadığını da dile getiriyor. Francis Crick Enstitüsü'nden Nicola Lewis ise konuyla alakalı şunları söylüyor: "Şu anda dolaşan alt soy K virüsleri, önceki türlerden antijenik olarak biraz farklı, bu nedenle bu yılki grip aşınızı olmadıysanız gribe yakalanma ve ağır hastalanma olasılığınız daha yüksek." Aşının en büyük faydasının, hastalığın şiddetini azaltmak olacağı; bulaşmayı tamamen durdurmayabileceği belirtiliyor. Grip aşıları dünya çapında mevcut ancak erişim ülkelere göre değişiyor. İngiltere'de 65 yaş üstüne, hamilelere ve belirli sağlık sorunları olanlara ücretsiz sunuluyor; diğerleri ücret karşılığında yaptırabiliyor.