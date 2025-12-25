Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

"Kemerburgaz’ın Galatasaray’a maliyeti 1 milyar lira. Bunun içinde bazı sponsorluklar var. Ancak Galatasaray’ın cebinden çıkan para 1 milyarı lira. Bu parayı kendi kaynaklarımızdan harcadık. Galatasaray Adası’nda, altyapı tesislerinde, Mecidiyeköy’de yapılan harcamaların hepsi Galatasaray Kulübünün üretiminden kaynaklanıyor. Hedefimiz çok büyük. Galatasaray’ın ihtiyaçları çerçevesinde hedefimize yürüyoruz. Stadımızdan Vadistanbul’a inen 62 dönümlük arsa var. Stadımız inşa edilirken bugün hayal ettiğimiz şey düşünülmüş. Burada Galatasaray’ın tesisleşmeyi tamamlaması planlanmış ama gerçekleşmemiş. Göreve geldikten sonra bu 62 dönümde salon sporlarını icra edeceğimiz bir tesis projesi geliştirdik. Arsayı Gençlik ve Spor Bakanlığından 49 yıllığına devraldık. Tüm onayları alındı. Yakın zamanda inşaat ruhsatı da alınacak. Mart ayı sonunda inşaata başlayacağız. Yaklaşık 4 sene sürecek ve yaklaşık 200 milyon dolar harcanacak. Bunun için her türlü hazırlığı yaptık. Camialarda böyle iddialı ifade kullandığınızda, ‘200 milyon dolar nerede?’ sorusuyla karşılaşırsınız. Bu öyle bir iş değil. Zaman içinde bunun finansmanının nasıl sağlanacağını düşündük. Birçok kısım oto finansmanı söz konusu. Bu tip salonlarda isim hakkının çok büyük önemi vardır. Projenin parametreleri çerçevesinde bunu yapacağız. Öyle bir hedef ki yönetimler değişse de bundan vazgeçmemesi, Galatasaray’ın hayrına olan bu işi tamamlaması gerekecek."