2021-06-28 23:52:43 Yeni bela: Kıyılarımızda istilacı tür tehdidi!
Son dönemde Akdeniz'de yayılım gösteren 'charybdis longicollis' türündeki yengeç popülasyomu küresel ısınma ve bilinçsiz avlanma nedeniyle hızla arttı. Bir diğer istilacı tür olan 'eriocheir sinensis' ise Karadeniz'i tehdit etmeye başladı. Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de yayılım gösteren 'charybdis longicollis' türündeki istilacı yengeçlerin popülasyonu, küresel ısınma ve vatozların bilinçsizce avlanması nedeniyle hızla arttı. Adana ve Mersin'de bu yayılımı izleyen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Seyit Ali Kamanlı, istilacı yengeçlerin ekonomik değeri bulunan mavi yengeç ekosistemini tehdit ettiğini söyledi.