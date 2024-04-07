Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap

Tunçezer sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçimden sonra bize sadece o ismin yanında ‘Boza’ yazılan ‘Nejat Tatlıcıoğlu’nun azalığı düşülecek, bir sıkıntı yok’ denildi. Bizler de kutlama yaptık. İkinci 403 oy almıştı. Bir diğeri 333 oy, bir diğer arkadaş 229 ve son arkadaş da 124 oy aldı. Ben bin 600 oy aldım. Sabah duyduk şikayet edilmiş. Arkadaşlar bana muhtarlığın düşürüldüğünü söyledi. Mahalle sakinleri beni uyardı ve ben itirazımı yaptım. Reddedildi. O bir hataymış. Biz de bunu bilmiyorduk. YSK’ya tekrar müracaat edeceğim. Hakkımızı arayacağız. Benim mutluluğum, gururum hiçe sayıldı.” Fatma Tunçezer, kendilerinin daha sonra yaptığı araştırmalarda diğer adayların bazı azalarının başka mahallelerde ikamet ettiğini iddia ederek, “Onun yanı sıra 4-5 azanın sandık görevlisi olduğunu da öğrendik. Bunun da kanun gereği yasak olduğunu biliyoruz” açıklamasında bulundu. Vatandaşlar ise muhtarlarından çok memnun olduklarını dile getirirken, her işlerini çözdüğünü anlattı. Mahalle sakinleri YSK’ya verilmek üzere imza kampanyası başlattı.