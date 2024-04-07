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Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap

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Türkiye
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Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap

2024-04-07 15:08:36
Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap

Bursa'da bir mahallede seçilen muhtar Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan "Boza" ibaresi, matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Muhtarlık seçimlerini bu durumun etkilediği ve farkla kazandığı iddia edilen Tunçezer'e destek amacıyla mahalle sakinleri imza toplamaya başladı. Bu olay, mahallede tartışmalara ve destekleyici eylemlere sebep oldu. Muhtar Tunçezer, destekleyenlerin desteğine teşekkür ederken, bu durumun seçim sonuçları üzerindeki etkileri hala tartışma konusu olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap

Bursa’nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz dönem muhtar olan Fatma Tunçezer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. 5 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde diğer rakiplerine fark atan Fatma Tunçezer, yapılan itirazla hayatının şokunu yaşadı. Daha önce muhtarlık için reklam afişi bastırdıkları matbaada oy pusulasını da bastıran Tunçezer, bir azanın ‘Boza’ lakabının parantez içinde yazılması üzerine yapılan itiraz sonucu muhtarlığının düştüğünü öğrendi. Bu durumun gözlerinden kaçtığını ve suç olduğunu bilmediğini dile getiren Tunçezer, “Bize sadece o azanın, azalığı düşecek denildi. Muhtarlık iptal edilmiş. YSK’ya tekrar başvuru yapıp, hakkımı arayacağım” dedi.

#2
Foto - Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap

Muhtar adayı Fatma Tunçezer, şu an mazbatanın herhangi birine verilmediğini ve hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek, “55 yıldır burada yaşıyorum. Bundan önceki dört muhtarımızı da tanıyorum. 2019’da muhtar oldum. 5 yıl içinde güzel bir şekilde el ele aile gibi çalışmalar yaptık. Herkes bana ‘anne’ der. Deprem, pandemi süreçlerini çok güzel atlattık. Yerel seçimlerde tekrar aday olmamı mahalle sakinlerim ve ben istedim. Bizim seçmen sayımız 3 bin 713’tü ama katılım pek olmadı. 2 bin 650 katılım oldu ve ben yaklaşık bin 600 oy aldım. Diğer 4 adayın toplamından fazla oy almış oldum. 10 oyun 6’sını aldım” dedi.

#3
Foto - Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap

“Pusulada adını aza olarak yazdığımız arkadaşın babası yıllar önce burada tatlıcıydı. Kendisi vefat edince oğlu Nejat Tatlıcıoğlu’nun lakabı ‘Boza’ olarak kaldı. Kendisi de seçim çalışmalarında dağıttığımız reklam afişlerinde isminin yanına ‘Boza’ ibaresini yazdırmış” diyen Tunçezer, “Oy pusulası basılırken, kendisinin de benim de haberim olmamasına rağmen matbaacının da gözünden kaçarak isminin yanına parantez içinde ‘Boza’ yazılmış. Biz de fark edemedik. Seçim başlamadan önce bizde pusulamızı sunduk. Herhangi bir sıkıntı görülmedi. Sonradan öğrendim ki bir tutanak tutulmuş ama benim bu durumdan da sonradan haberim oldu” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap

Tunçezer sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçimden sonra bize sadece o ismin yanında ‘Boza’ yazılan ‘Nejat Tatlıcıoğlu’nun azalığı düşülecek, bir sıkıntı yok’ denildi. Bizler de kutlama yaptık. İkinci 403 oy almıştı. Bir diğeri 333 oy, bir diğer arkadaş 229 ve son arkadaş da 124 oy aldı. Ben bin 600 oy aldım. Sabah duyduk şikayet edilmiş. Arkadaşlar bana muhtarlığın düşürüldüğünü söyledi. Mahalle sakinleri beni uyardı ve ben itirazımı yaptım. Reddedildi. O bir hataymış. Biz de bunu bilmiyorduk. YSK’ya tekrar müracaat edeceğim. Hakkımızı arayacağız. Benim mutluluğum, gururum hiçe sayıldı.” Fatma Tunçezer, kendilerinin daha sonra yaptığı araştırmalarda diğer adayların bazı azalarının başka mahallelerde ikamet ettiğini iddia ederek, “Onun yanı sıra 4-5 azanın sandık görevlisi olduğunu da öğrendik. Bunun da kanun gereği yasak olduğunu biliyoruz” açıklamasında bulundu. Vatandaşlar ise muhtarlarından çok memnun olduklarını dile getirirken, her işlerini çözdüğünü anlattı. Mahalle sakinleri YSK’ya verilmek üzere imza kampanyası başlattı.

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