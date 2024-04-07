2024-04-07 15:08:36 Yazılan ifadeye dikkat! Oy pusulasında muhtarlıktan eden lakap
Bursa'da bir mahallede seçilen muhtar Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan "Boza" ibaresi, matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Muhtarlık seçimlerini bu durumun etkilediği ve farkla kazandığı iddia edilen Tunçezer'e destek amacıyla mahalle sakinleri imza toplamaya başladı. Bu olay, mahallede tartışmalara ve destekleyici eylemlere sebep oldu. Muhtar Tunçezer, destekleyenlerin desteğine teşekkür ederken, bu durumun seçim sonuçları üzerindeki etkileri hala tartışma konusu olmaya devam ediyor.