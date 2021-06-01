2021-06-01 01:06:14 Yaylalarda bal mesaisi
Devlet desteği ile birlikte bal üretimi önemli bir oranda artıyor. Arıcılar ise daha iyi verim almak için yaylaları tercih ediyor.
Devlet desteği ile birlikte bal üretimi önemli bir oranda artıyor. Arıcılar ise daha iyi verim almak için yaylaları tercih ediyor.
Bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan, akarsu kaynaklarının bulunduğu bölgeye kamyonlarla arı kovanlarını getiren arıcılar, kaliteli bal üretmek için mesaiye başladı.
Havaların durumuna göre her yıl nisan ve mayıs aylarında yaylalar ile akarsu yakınlarına kurdukları çadır ve barakalarda yaşamlarını sürdüren arıcılar, zorlu bir çalışma yürütüyor.
Günün ilk ışıklarıyla uyanan ve kovanlardaki arı kolonileriyle gece gündüz demeden ilgilenen arıcılar, gelişimini sağlamak için arılarının bakımını günlük yapıyor.
Kovanlar ve çıtaları onararak arılarına sağlıklı bir ortam oluşturan arıcılar, kaliteli bal üretebilmek için ailelerinden uzakta, teknolojiden yoksun, doğayla iç içe yaşam sürüyor.
Her türlü doğa şartına göğüs geren ve bu sıralar tatlı bir telaş yaşayan arıcılar, yaylalarda ürettikleri balları sonbaharda iç piyasada satarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Arıcı Cihan Altın, arıların, doğanın canlandığı ilkbahar ayalarında çeşitli bitkilerden polen aldığını söyledi.
Altın, bölgede kışların çok çetin geçtiğini, arıların bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekim ayında sıcak bölgelere gittiklerini belirtti.
Altın, kentte kimyasal ilaçlama ve sanayileşme olmadığı için havanın temiz olduğunu belirterek, bu sayede arıların daha kaliteli bal ürettiğini dile getirdi.
Arıcılardan Bekir Demir ise kovanlarını yaylalara bırakarak zorlu bal sezonuna başlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Harmanımızı kurduk ve elemanlarımız çalışmaya başladı. Mevsim iyiyse bizim bal getirimiz iyi olur. Toprak biraz yağmurunu aldı ama bundan sonra yağmur ihtiyacı var. Yağmur iyi yağarsa bal sezonu da iyi olacak." ifadelerini kullandı.
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