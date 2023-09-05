2023-09-05 15:01:26 Yayla Gölü’nde su seviyesi yarıya indi
Denizli’nin Buldan ilçesinde 300 metreye kadar uzanan Yayla Gölü’nde de sular çekilmeye başladı.
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Denizli’nin Buldan ilçesinde 300 metreye kadar uzanan Yayla Gölü’nde de sular çekilmeye başladı.
Yurt genelinde etkisini gösteren kuraklık, Denizli2nin Buldan ilçesinde de kendisini hatırlattı. İlçede doğa harikası olarak bilinen Yayla Gölü’nde zaman zaman 300 metreye kadar uzanan su seviyesi, suların çekilmesiyle adeta yarı yarıya düştü. Bölgede üretim yapan çiftçiler de durumdan korktuklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
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