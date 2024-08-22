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Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

2024-08-22 01:22:43
Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

Palermo açıklarında fırtına nedeniyle 56 metre uzunluğundaki yelkenlisi batan ve diğer 6 kişiyle birlikte kaybolan İngiliz teknoloji kralı Mike Lynch ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

#1
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

İtalya basınında çıkan haberlerde, son günlerde ülke genelini etkileyen yağış ve fırtınalı havanın, Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında bir teknenin batmasına yol açtığı belirtilmiş ve batan süper yatın İngiliz teknoloji kralı Mike Lynch'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. İNGİLTERE GAZETELERİ YAZDI! PD’nin okurlarına “Günün hikayesi” baylığıyla sunduğu bu haberde, denizde kaybolan ultra zengin Lynch’le ilgili yeni bilgiler bu kez İngiltere gazetelerine yansıdı.

#2
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

OLASILIKLARA MEYDAN OKUYAN MATEMATİKÇİ Dailymail.co.uk’da yer alan habere göre, diğer 6 kişiyle birlikte kaybolan Liynch, özel uzmanlık alanı olasılık olan bir matematikçiydi ve olasılıklara meydan okumakla övünürdü. “İngiltere’nin Bill Gates’i” olarak anılan bu dahi multimilyoner girişimci, süper yatına, yazılım şöhretini ve servetini inşa ettiği 'Bayes' ismini, istatistik teorisinden esinlenerek verdi.

#3
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

YENİLMEZ AMERİKA SAVCILARINA MEYDAN OKUDU! Geleneksel iş anlayışını görmezden gelerek bir yazılım imparatorluğu yarattığıyla övünen Lynch, haziran ayında, Silikon Vadisi'nin en büyük dolandırıcılık davalarından birinde tüm suçlamalardan beraat etti ve yenilmeyeceği belirtilen ABD federal savcılarının geleneksel hukuk anlayışına meydan okudu. HAPİSTEN ÇIKACAĞINI BİLİYORDU AMA ÖLME İHTİMALİNİ HESAPLAYAMADI Ancak Lynch bile, ABD hapishanesinde hayatının geri kalanını geçirmekten kurtulduktan sadece iki ay sonra, Akdeniz'deki tuhaf bir 'kasırga'nın yatını batırması sonucu ölme ihtimalini göz ardı etti.

#4
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

18. yüzyıl İngiliz din adamı ve istatistikçisi Thomas Bayes'in adını taşıyan 184 ft uzunluğundaki Bayesian gemisi, Sicilya kıyılarında battı. KIZI KAYIP, EŞİ KURTULDU!Lynch, önceki gece kaybolan 6 yolcu arasındaydı; bunların arasında 18 yaşındaki kızlarından biri olan Hannah da vardı. Yatın kayıtlı sahibi olan eşi Angela da kurtulanlar arasındaydı.

#5
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

MORGAN STANLEY BAŞKANI DA KAYIP... Öte yandan, batan lüks teknede bulunan ve halen kayıp olan isimler arasında Morgan Stanley International Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Sicilya'daki sivil koruma ajansının başkanı Salvatore Cocina, Bloomer ve Clifford Chance'de avukat olan Chris Morvillo'nun kayıp altı kişi arasında olduğunu söyledi. Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah'dan da hala haber alınamıyor. KORKULARINI ANLATMIŞTI Lynch'in ölümü, kaderin en acımasız cilvesi olarak belirdi. Çünkü bu kişi, bir aydan kısa bir süre önce, bir röportajında İngiltere'den ayrılıp Kaliforniya'ya gittiğinde yaşadığı korkularından bahsetmişti.

#6
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

Kaliforniya'da yargılanmayı beklerken 13 ay ev hapsinde kalmış ve artık asla eve dönemeyecekti. 15 AYRI DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYORDU! 2011 yılında iş yazılım şirketi Autonomy'yi ABD'li bilgisayar devi Hewlett-Packard'a 8,6 milyar sterline satmasıyla ilgili olarak 15 ayrı dolandırıcılık ve komplo suçlamasıyla yargılanıyordu. Röportajda bunun yerine kızlarını görmeyi, Suffolk'taki çok sevdiği çiftliğine ve Switch ve Valve gibi mühendislik parçalarının adını verdiği beş köpeğine dönmeyi dört gözle beklediğini söyledi. CİDDİ AKCİĞER RAHATSIZLIĞI VARDI Ailesinin servetinin 500 milyon sterlin olduğu tahmin edilen ve hakkında en fazla 25 yıl hapis cezası istenen 59 yaşındaki Lynch, ciddi bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle hapisten canlı çıkamayacağını itiraf etmişti.

#7
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

Röportajın bir noktasında, talihinin tersine dönmesinden o kadar etkilenmişti ki gözyaşlarına boğuldu. Bu durumla karşılaşan gazeteci onu, 'okyanusunda yüzen bir mantar' sözleriyle rahatlatmaya çalıştı. İKİNCİ HAYAT İTİRAFI Sunday Times'a yaptığı açıklamada, "Şimdi farklı bir zihniyete sahip olmak, geri dönmek çok garip bir durum." dedi. Lynch, o röportajında şunları belirtti: “Geçen gün Piccadilly Circus'ta duruyordum. Burası en büyük sürekli trafik sıkışıklığına sahip yerdi ve şöyle düşündüm: 'Bu, şimdiye kadar gördüğüm en güzel şey.' Tuhaf ama şimdi ikinci bir hayatınız var. Soru şu, bununla ne yapmak istiyorsunuz?” BEKLENMEDİK TAHLİYE Beklenmedik özgürlüğüne kavuşmasının verdiği rahatlama (ABD'deki federal ceza davalarının yüzde 0,5'inden azı beraatle sonuçlanıyor ve birçok kişi onu bir anlaşmalı cezayı kabul etmeye zorlamıştı), ABD'nin kendisini zincirlerle Atlas Okyanusu'nun öte yanına götürmesinin verdiği öfkeyle karışıktı. Şirketini Hewlett-Packard'a daha cazip göstermek için hesaplarda hile yaptığı iddialarını her zaman reddeden ve 12 yılını Amerika'da iade ve yargılama ile mücadele ederek geçiren bir adamdı. ABD-İNGİLTERE İADE ANLAŞMALARININ HAKSIZLIĞINI HAYKIRACAKTI Lynch, yalnızca işlerini ve nadir bulunan cins domuz ve sığır yetiştirdiği çiftliğini yeniden işletmeyi değil, aynı zamanda ABD ile İngiltere arasındaki son derece adaletsiz iade anlaşmalarına yönelik büyüyen öfkeye sesini katmayı da dört gözle bekliyordu. Anlaşma, Washington'ın, Northamptonshire'daki bir hava üssünün dışında 19 yaşındaki Harry Dunn'ı öldürdüğünde yolun yanlış tarafında araç kullandığını itiraf eden Amerikalı Anne Sacoolas'ı teslim etmeyi reddetmesine olanak sağladı, ancak İngiltere'yi, ABD merkezli suçlarla ilgili bir dizi İngiliz beyaz yakalı şüpheliyi teslim etmeye zorladı. Lynch, 'Bir ABD savcısının, İngiltere'de yaşayan bir İngiliz vatandaşı üzerinde, İngiliz polisinin sahip olduğundan daha fazla güce sahip olması yanlış olmalı' demişti. Mike Lynch'in kovuşturulması, David Cameron hükümetine danışmanlık yapmış, BBC yönetim kurulu üyesi ve Suffolk'un yardımcı teğmenliğini yapmış bir adamın büyük bir düşüşünün de sinyalini verdi. HASTANEDE YERLERİ TEMİZLEYEREK BAŞLADIĞI HAYAT İşçi sınıfından İrlandalı göçmen bir ailenin oğlu olan Lynch, babasının itfaiyeci, annesinin ise hemşire olduğu Essex'te büyüdü. İlk işi, annesinin çalıştığı hastanede yerleri temizlemekti. Özel bir okula burs kazandı ve daha sonra matematiksel hesaplama alanında doktora yapmak için Cambridge Üniversitesi'ne girdi ve burada büyük miktardaki verilerdeki desenleri tespit etme yolları geliştirme konusunda uzmanlaştı.

#8
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

Lynch, ilk şirketini 1980'lerin sonlarında sadece 2 bin sterlinle kurdu. 1996'da, Cambridge çevresindeki teknoloji şirketleri kümesinin takma adı olan Silicon Fen'in önde gelen ismi haline gelen Autonomy'yi kurdu. Nadir bir yerli İngiliz teknoloji başarısıydı. TOTTENHAM İLE 20 MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMA 2010 yılına gelindiğinde şirket o kadar başarılıydı ki Lynch, Tottenham Hotspur ile 20 milyon sterlinlik bir sponsorluk anlaşması imzalayacak konuma gelmişti. Lynch, bir bilim adamı olarak geçmişine rağmen sert ve hırslı bir patron olarak tanınıyordu; kendine 'sert çalışan' demeyi tercih ederdi; keskin hatları eksantrikliğiyle yumuşardı. JAMES BOND TUTKUNUYDU Örneğin, 007 ile aynı Aston Martin DB5 modelini kullanan ve yönettiği şirketlerdeki konferans odalarına Goldfinger ve Dr. No gibi Bond kötülerinin adını veren bir James Bond tutkunuydu. Lynch, ofisinin avlusuna, Bond filmi You Only Live Twice'da yer alan pirana tankı bile yerleştirmişti. SAVCILAR ONU MAFYA BABASI GİBİ GÖSTERMEK İSTEDİ Savcılar, onu bir mafya babası gibi iş imparatorluğunu yöneten bir adam olarak göstermek isterken, onun suçla ilgili şaka yapmayı ne kadar sevdiğine dikkat çektiler. Kanıtları arasında, 2005 yılında Autonomy satış personeli için hazırlanan bir şirket videosu da vardı. Videoda, 'Big Mike' adında bir mafya babasıymış gibi davranarak, mafya tarzı fötr şapkalar giymiş alt patronlarıyla (şirket yardımcıları) bir konferans görüşmesi yapıyordu. Bir tanesi, yandaşlarının 'toplama' yapmamasına o kadar sinirlendi ki, beyzbol sopasıyla telefonunu parçaladı. Hewlett-Packard (HP), Autonomy'yi satın aldıktan bir yıl sonra, satıştan kişisel olarak 516 milyon dolar kazanan Lynch'in nihai olarak sorumlu olduğu 'ciddi muhasebe usulsüzlüklerini' ortaya çıkardıktan sonra şirketin değerini 5,5 milyar sterlin düşürdüğünü duyurdu. SIKINTIDAKİ HP’YE ÖDEME YAPMADAKİ PİŞMANLIĞI Lynch, sıkıntıdaki HP'nin bilerek gereğinden fazla ödeme yapması nedeniyle alıcı pişmanlığı yaşadığını iddia etse de savcılar onu şirketinin bilançolarını 'yapay olarak şişirmekle' ve hesaplarını tahrif etmekle suçladılar; kendilerine itiraz eden herkesi korkuttular veya işten çıkardılar. HP'nin 2022'de Londra Yüksek Mahkemesi'nde kendisine karşı açtığı davayı kazanması ve Autonomy'nin finans şefi Sushovan Hussain'in ABD'de benzer suçlardan suçlu bulunarak beş yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla konumu önemli ölçüde zayıfladı. Lynch daha sonra Hüseyin'in yargılanmasının, savcılığın davayı nasıl savunacağı konusunda avukatlarını önceden uyararak kendisi için bir lütuf olduğunu itiraf etti.

#9
Foto - Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

KENDİNE GÜVENDİ, TANIK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI! Sanıklara ceza davalarında tanık kürsüsüne çıkmaları nadiren tavsiye edilir, ancak kendine güvenen Lynch bir kez daha geleneklere meydan okudu ve bunu büyük ölçüde sıkıcı geçen 12 haftalık davasının sonlarına doğru yaptı. Hakim, mahkemenin 'yeterince çiftlik hikayesi duyduğuna' karar verene kadar Lynch, jüri üyelerine (en azından birinin daha önce uyuyakaldığı bildirildi) nadir çiftlik hayvanı türlerini koruma tutkusuyla ilgili uzun hikayeler dinletti. TAHLİYE SONRASI GELEN TRAJİK SON Gözlemciler, Lynch'in riskli kararının, kendisine sürekli olarak kabadayı ve acımasız bir dolandırıcı olduğu söylenen jüriye karşı onu daha insancıl bir insan olarak göstermeye yardımcı olduğunu değerlendirdiler. Lynch geçen ayki duruşmasıyla ilgili röportajında, 'Hayatta kalmamı çok zorlaştıracak çeşitli tıbbi sorunlarım vardı,' demişti. 'Eğer bu yanlış yönde gitseydi, bildiğim anlamda hayatımın sonu olurdu.' Giderek daha fazla anlaşılıyor ki, bu erteleme trajik bir şekilde kısa sürdü. YELKENLİSİ 49 METRE DERİNE BATMIŞ! Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin, batan teknedekilere yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi kurtardığı ancak 7 kişinin kayıp olduğu aktarılmıştı. Teknenin 49 metre derine battığı ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarına havadan bir helikopterin de destek verdiği kaydedilmişti. Tekneden bir yaşındaki bir bebek ve ailesi de yakındaki bir yelkenli tarafından kurtarılmış ancak aralarında İngiliz, Amerikan ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu altı yolcudan haber alınamamıştı. KASIRGA, LİMANIN DİREĞİNİ KIRMIŞ Görgü tanıkları, kasırga vurduğunda geminin hala limanın yakınında demirli olduğunu, fırtınanın direğini kırdığını ve geminin dengesini kaybederek alabora olmasına neden olduğunu söylemişti.

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