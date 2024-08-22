Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

Röportajın bir noktasında, talihinin tersine dönmesinden o kadar etkilenmişti ki gözyaşlarına boğuldu. Bu durumla karşılaşan gazeteci onu, 'okyanusunda yüzen bir mantar' sözleriyle rahatlatmaya çalıştı. İKİNCİ HAYAT İTİRAFI Sunday Times'a yaptığı açıklamada, "Şimdi farklı bir zihniyete sahip olmak, geri dönmek çok garip bir durum." dedi. Lynch, o röportajında şunları belirtti: “Geçen gün Piccadilly Circus'ta duruyordum. Burası en büyük sürekli trafik sıkışıklığına sahip yerdi ve şöyle düşündüm: 'Bu, şimdiye kadar gördüğüm en güzel şey.' Tuhaf ama şimdi ikinci bir hayatınız var. Soru şu, bununla ne yapmak istiyorsunuz?” BEKLENMEDİK TAHLİYE Beklenmedik özgürlüğüne kavuşmasının verdiği rahatlama (ABD'deki federal ceza davalarının yüzde 0,5'inden azı beraatle sonuçlanıyor ve birçok kişi onu bir anlaşmalı cezayı kabul etmeye zorlamıştı), ABD'nin kendisini zincirlerle Atlas Okyanusu'nun öte yanına götürmesinin verdiği öfkeyle karışıktı. Şirketini Hewlett-Packard'a daha cazip göstermek için hesaplarda hile yaptığı iddialarını her zaman reddeden ve 12 yılını Amerika'da iade ve yargılama ile mücadele ederek geçiren bir adamdı. ABD-İNGİLTERE İADE ANLAŞMALARININ HAKSIZLIĞINI HAYKIRACAKTI Lynch, yalnızca işlerini ve nadir bulunan cins domuz ve sığır yetiştirdiği çiftliğini yeniden işletmeyi değil, aynı zamanda ABD ile İngiltere arasındaki son derece adaletsiz iade anlaşmalarına yönelik büyüyen öfkeye sesini katmayı da dört gözle bekliyordu. Anlaşma, Washington'ın, Northamptonshire'daki bir hava üssünün dışında 19 yaşındaki Harry Dunn'ı öldürdüğünde yolun yanlış tarafında araç kullandığını itiraf eden Amerikalı Anne Sacoolas'ı teslim etmeyi reddetmesine olanak sağladı, ancak İngiltere'yi, ABD merkezli suçlarla ilgili bir dizi İngiliz beyaz yakalı şüpheliyi teslim etmeye zorladı. Lynch, 'Bir ABD savcısının, İngiltere'de yaşayan bir İngiliz vatandaşı üzerinde, İngiliz polisinin sahip olduğundan daha fazla güce sahip olması yanlış olmalı' demişti. Mike Lynch'in kovuşturulması, David Cameron hükümetine danışmanlık yapmış, BBC yönetim kurulu üyesi ve Suffolk'un yardımcı teğmenliğini yapmış bir adamın büyük bir düşüşünün de sinyalini verdi. HASTANEDE YERLERİ TEMİZLEYEREK BAŞLADIĞI HAYAT İşçi sınıfından İrlandalı göçmen bir ailenin oğlu olan Lynch, babasının itfaiyeci, annesinin ise hemşire olduğu Essex'te büyüdü. İlk işi, annesinin çalıştığı hastanede yerleri temizlemekti. Özel bir okula burs kazandı ve daha sonra matematiksel hesaplama alanında doktora yapmak için Cambridge Üniversitesi'ne girdi ve burada büyük miktardaki verilerdeki desenleri tespit etme yolları geliştirme konusunda uzmanlaştı.