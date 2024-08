Yat faciasında kaybolan İngiltere'nin Bill Gates'inin sıra dışı yaşam öyküsü

Lynch, ilk şirketini 1980'lerin sonlarında sadece 2 bin sterlinle kurdu. 1996'da, Cambridge çevresindeki teknoloji şirketleri kümesinin takma adı olan Silicon Fen'in önde gelen ismi haline gelen Autonomy'yi kurdu. Nadir bir yerli İngiliz teknoloji başarısıydı. TOTTENHAM İLE 20 MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMA 2010 yılına gelindiğinde şirket o kadar başarılıydı ki Lynch, Tottenham Hotspur ile 20 milyon sterlinlik bir sponsorluk anlaşması imzalayacak konuma gelmişti. Lynch, bir bilim adamı olarak geçmişine rağmen sert ve hırslı bir patron olarak tanınıyordu; kendine 'sert çalışan' demeyi tercih ederdi; keskin hatları eksantrikliğiyle yumuşardı. JAMES BOND TUTKUNUYDU Örneğin, 007 ile aynı Aston Martin DB5 modelini kullanan ve yönettiği şirketlerdeki konferans odalarına Goldfinger ve Dr. No gibi Bond kötülerinin adını veren bir James Bond tutkunuydu. Lynch, ofisinin avlusuna, Bond filmi You Only Live Twice'da yer alan pirana tankı bile yerleştirmişti. SAVCILAR ONU MAFYA BABASI GİBİ GÖSTERMEK İSTEDİ Savcılar, onu bir mafya babası gibi iş imparatorluğunu yöneten bir adam olarak göstermek isterken, onun suçla ilgili şaka yapmayı ne kadar sevdiğine dikkat çektiler. Kanıtları arasında, 2005 yılında Autonomy satış personeli için hazırlanan bir şirket videosu da vardı. Videoda, 'Big Mike' adında bir mafya babasıymış gibi davranarak, mafya tarzı fötr şapkalar giymiş alt patronlarıyla (şirket yardımcıları) bir konferans görüşmesi yapıyordu. Bir tanesi, yandaşlarının 'toplama' yapmamasına o kadar sinirlendi ki, beyzbol sopasıyla telefonunu parçaladı. Hewlett-Packard (HP), Autonomy'yi satın aldıktan bir yıl sonra, satıştan kişisel olarak 516 milyon dolar kazanan Lynch'in nihai olarak sorumlu olduğu 'ciddi muhasebe usulsüzlüklerini' ortaya çıkardıktan sonra şirketin değerini 5,5 milyar sterlin düşürdüğünü duyurdu. SIKINTIDAKİ HP’YE ÖDEME YAPMADAKİ PİŞMANLIĞI Lynch, sıkıntıdaki HP'nin bilerek gereğinden fazla ödeme yapması nedeniyle alıcı pişmanlığı yaşadığını iddia etse de savcılar onu şirketinin bilançolarını 'yapay olarak şişirmekle' ve hesaplarını tahrif etmekle suçladılar; kendilerine itiraz eden herkesi korkuttular veya işten çıkardılar. HP'nin 2022'de Londra Yüksek Mahkemesi'nde kendisine karşı açtığı davayı kazanması ve Autonomy'nin finans şefi Sushovan Hussain'in ABD'de benzer suçlardan suçlu bulunarak beş yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla konumu önemli ölçüde zayıfladı. Lynch daha sonra Hüseyin'in yargılanmasının, savcılığın davayı nasıl savunacağı konusunda avukatlarını önceden uyararak kendisi için bir lütuf olduğunu itiraf etti.