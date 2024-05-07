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Yaşam
7
Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

2024-05-07 11:20:09
Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

Endemik türler arasında bulunan bu çiçekleri kopartmanın cezası 488 bin 630 lira...

#1
Foto - Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" ile "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ’ın Palu ve Arıcak ilçelerinde ilk baharla birlikte görsel şölen sunuyor.

#2
Foto - Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor.

#3
Foto - Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

Ters laleler, Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta görülüyor. Yılda sadece iki hafta açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 244 bin 115 lira idari para cezası kesiliyor.

#4
Foto - Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

Ayrıca, ilk defa 1998 yılında Elazığ’ın Baskil ilçesinde toplanan ve bilim dünyasına yeni tür olarak kazandırılan 'fritillaria baskilensis', bir tek Baskil ilçesinde yetişiyor. Baskil’in mor renginde ters lalesi olarak bilinen ve 2 haftalık ömür olan baskilensis, fotoğraf karelerine yansıdı.

#5
Foto - Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten her bir çiçek için 244 bin 315 toplamda yaklaşık 500 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

#6
Foto - Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

Her iki çiçeği görüntüleyen Aygün Çam, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Elazığ coğrafyasında aylarında endemik türlerimizi görüntülemeye başardık. Şehrin doğusunda özellikle Palu, Arıcak ve Alacakaya bölgelerinde ters laleleri dağların zirve noktalarında, Anadolu tabiriyle 'ağlayan gelinleri' görüntüledik. Yine şehrin batı tarafında ise özellikle Baskil ilçesinde bulunan ‘baskilensis’ adında ters lalenin moru görüntüledik. Dünyada bir tek Elazığ’ın Baskil ilçesinde yetişen baskilensis, ömrü çok kısa, yaklaşık bir hafta içerisinde yaşıyor. Çok özel ve endemik olan bu türü de görüntülemeyi başardık. Bu türler için Milli Parklar tarafından da koruma politikaları bulunmaktadır. Özellikle koparılması veya başka bir şekilde taşınması çok büyük cezalar içermekte. Her bir türün koparılması 240 bin lira civarında cezası var. İkisini kopardığınız anda 500 bin liralık bir ceza söz konusu. Elazığ ili coğrafi anlamda endemik türler bakımından oldukça zengin bir bölge" dedi.

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