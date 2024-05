Yarım milyonunuz yoksa bu çiçeklere yaklaşmayın

Her iki çiçeği görüntüleyen Aygün Çam, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Elazığ coğrafyasında aylarında endemik türlerimizi görüntülemeye başardık. Şehrin doğusunda özellikle Palu, Arıcak ve Alacakaya bölgelerinde ters laleleri dağların zirve noktalarında, Anadolu tabiriyle 'ağlayan gelinleri' görüntüledik. Yine şehrin batı tarafında ise özellikle Baskil ilçesinde bulunan ‘baskilensis’ adında ters lalenin moru görüntüledik. Dünyada bir tek Elazığ’ın Baskil ilçesinde yetişen baskilensis, ömrü çok kısa, yaklaşık bir hafta içerisinde yaşıyor. Çok özel ve endemik olan bu türü de görüntülemeyi başardık. Bu türler için Milli Parklar tarafından da koruma politikaları bulunmaktadır. Özellikle koparılması veya başka bir şekilde taşınması çok büyük cezalar içermekte. Her bir türün koparılması 240 bin lira civarında cezası var. İkisini kopardığınız anda 500 bin liralık bir ceza söz konusu. Elazığ ili coğrafi anlamda endemik türler bakımından oldukça zengin bir bölge" dedi.