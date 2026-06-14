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En çok tercih edilen dünya yıldızına verilen teklif: Rakam dudak uçuklattı! Fenerbahçe transfer Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız Yargıtay'dan emsal karar! O söz boşanma sebebi! Mükemmeliyet ödüllü doğa harikası: Nemrut Kalderası’nda turizm sezonu açıldı NBA'de şampiyon belli oldu! 53 yıl sonra gelen başarı Öyle bir yararı var ki... Hafıza ve Alzheimer rahatsızlığında yaşam boyu öğrenme bakın ne işe yarar Gıda mühendisinden uyarı! Karpuz yerken sağlığınızdan olmayın! HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti? Bir bakmışsın hizmet adamı Ankara’da bir bakmışsın suyun altında! Bakan Kurum körfeze tüple daldı
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Foto - Yargıtay'dan emsal karar! O söz boşanma sebebi!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bir boşanma davasında verdiği karar dikkat çekti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan bir genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İki taraf davacı oldu ve boşanmak istediklerini belirtti.

#2
Foto - Yargıtay'dan emsal karar! O söz boşanma sebebi!

KADIN KUSURLU BULUNDU Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile aldığı emsal kararla kadını da kusurlu buldu. Yargıtay'ın kararında, "Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda, davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir.

#3
Foto - Yargıtay'dan emsal karar! O söz boşanma sebebi!

"ERKEK DAVA AÇABİLİR" Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek ‘Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz demek suretiyle eşini aşağıladığı ve 'Ben eşimi sevmiyorum sevgim bitti' dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Foto - Yargıtay'dan emsal karar! O söz boşanma sebebi!

EMSAL KARAR Vatandaşlar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken Yargıtay'ın kararının, bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı./

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