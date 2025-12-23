  • İSTANBUL
Yarardan çok zarar verdiği ortaya çıktı: Hayatınız kabus olmasın! Çaylar ile ilgili açıklama

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yarardan çok zarar verdiği ortaya çıktı: Hayatınız kabus olmasın! Çaylar ile ilgili açıklama

Uzmanı bazı bitki çaylarının Yarar değil zarar verdiği açıkladı. Kadın ve erkeklerin hemen hemen her gün tükettiği bitki çayları kalkan gibi yarar sağlıyor görülse de zararlı etkileri olduğu hakkında böyle konuştu.

Yarardan çok zarar verdiği ortaya çıktı: Hayatınız kabus olmasın! Çaylar ile ilgili açıklama

Bitki çayları ne işe yarar gibi konular tartışma konusu olurken uzmanı yaradan çok zararın olduğunu kaydetti. Neye yarar, verdiği zararı hakkında uzmanı şunları söyledi.

Yarardan çok zarar verdiği ortaya çıktı: Hayatınız kabus olmasın! Çaylar ile ilgili açıklama

Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle kapalı alanlarda geçirilen zaman artarken, enfeksiyonlar daha hızlı yayılıyor ve vücut ekstra desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu dönemde bitki çayları, iç ısıtan ve bağışıklığı destekleyen seçenekler olarak öne çıkıyor.

Yarardan çok zarar verdiği ortaya çıktı: Hayatınız kabus olmasın! Çaylar ile ilgili açıklama

Beslenme Ve Diyet Uzmanı Derya Eren'e göre, bitki çaylarının yararları ancak doğru tüketimle ortaya çıkıyor. Yanlış kullanımda bitki çaylarının zararları yararından ağır basabilir. Eren, bitki çaylarının içeriklerinin yanı sıra tüketim şekli ve bireysel sağlık durumuna uyumunun kritik olduğunu vurguluyor.

Yarardan çok zarar verdiği ortaya çıktı: Hayatınız kabus olmasın! Çaylar ile ilgili açıklama

BİTKİ ÇAYLARINDA DOĞRU DEMLEME YÖNTEMİ ÖNEMLİ Bitki çaylarını hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler arasında demleme süresi başı çekiyor. Eren, bazı bitkilerin 10 dakikadan fazla kaynatılması durumunda etkin bileşenlerin bozulabileceğini veya acı maddelerin suya karışabileceğini belirtiyor. İdeal yöntem, kaynar suya bitkiyi ekleyip 5-8 dakika bekletmek. Ayrıca bitki çayları ilaç etkileşimi riski taşıyor; örneğin zencefil ve sarı kantaron kan sulandırıcı ilaçlarla, ekinezya bazı ilaç seviyeleriyle, adaçayı ise tansiyon ve hormon dengesiyle etkileşime girebiliyor. Bu yüzden hamileler, emziren anneler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar bitki çayları tüketmeden önce uzmana danışmalı. BİTKİ ÇAYLARI BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER AMA TEK ÇÖZÜM DEĞİL Eren, bitki çaylarını fonksiyonel içecekler olarak tanımlıyor; bunlar bitkilerin yaprak, çiçek, kabuk veya köklerinden sıcak suda demlenerek hazırlanıyor. Kışın bağışıklık desteği için ıhlamur, kuşburnu, zencefil-limon karışımı ve rezene gibi antioksidan zengin seçenekler sıvı alımını artırarak genel sağlığı iyileştirebiliyor. Ancak bitki çaylarının hastalıklara karşı tek başına koruyucu olmadığını hatırlatıyor. Gerçek bağışıklık güçlendiriciler düzenli uyku, yeterli protein, probiyotik beslenme, egzersiz ve stres kontrolü. ZENCEFİL BULANTIYA KARŞI ETKİLİ Kışın en popüler bitki çayları arasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu, papatya, zencefil, ekinezya ve zerdeçal yer alıyor. Eren, her birinin farklı fitokimyasallar içerdiğini ve vücutta çeşitli süreçleri desteklediğini söylüyor. Kuşburnu yüksek C vitamini ve polifenollerle antioksidan etkisi gösterirken, zencefil bulantı azaltıcı ve hafif iltihap önleyici özellikleriyle biliniyor. Adaçayı boğaz rahatlığı sağlıyor, papatya uyku kalitesini artırıyor. Ekinezya üzerine yapılan araştırmalar bağışıklık desteği gösterdiği yönünde olsa da, bitki çayları mucizevi görülmemeli ve dengeli tüketilmeli.

