2021-11-06 16:27:37 Yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı
Antalya'da bir binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'da bir binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Yahya Olgun'a ait Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evde torunlarına bakan anneanne Nedret Olgun, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Olgun, odada mahsur kalan 2 torununu kurtararak evden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Haberi alan çocukların annesi ise iki çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.
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