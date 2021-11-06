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Hayat-Aktüel
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Yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

2021-11-06 16:27:37
Yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

#1
Foto - Yahya Olgun'a ait Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yahya Olgun'a ait Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Evde torunlarına bakan anneanne Nedret Olgun, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Olgun, odada mahsur kalan 2 torununu kurtararak evden çıktı.

Evde torunlarına bakan anneanne Nedret Olgun, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Olgun, odada mahsur kalan 2 torununu kurtararak evden çıktı.

#3
Foto - İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Haberi alan çocukların annesi ise iki çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

Haberi alan çocukların annesi ise iki çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

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