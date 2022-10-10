Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey ise Altınova’da geçmişten günümüze kalan tarihi ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Altınova ilçemizde geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili, bu dokuların yaşamın içerisine girerek, korunarak kullanılmasını amaçlayan bir proje yürütüyoruz şu anda” diye konuştu.