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Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

2022-10-10 11:32:41
Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

Yalova'da Osmanlı ve Roma dönemlerine ait deniz fenerlerinin yan yana keşfedilmesi heyecan oluşturdu.

#1
Foto - Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

Altınova ilçesinde Osmanlı dönemine ait deniz fenerinin restorasyonu tamamlandı. Hemen yanı başında deniz suları altında keşfedilen 2 bin yıllık Roma deniz feneri ise arkeolojik çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.

#2
Foto - Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

Altınova’daki antik ve yakın çağa ait iki deniz feneri yan yana keşfedilmiş farklı tarihi dönemlere ait olması yönünden dünyada benzeri bulunmuyor.

#3
Foto - Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

Restorasyon ve kazı çalışmalarını inceleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait deniz fenerlerinin müze olacağını belirterek, “Antik çağdan Osmanlı’ya deniz fenerleri ilgili tarihi bir yolculuk, tarihe dokunduğunuz ve keşfedeceğiniz önemli bir merkez olacak. Ayrıca dünyanın ünlü deniz fenerlerinin replikalarının yanı sıra sosyal tesisler yer alacağı bir yer olacak” dedi.

#4
Foto - Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey ise Altınova’da geçmişten günümüze kalan tarihi ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Altınova ilçemizde geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili, bu dokuların yaşamın içerisine girerek, korunarak kullanılmasını amaçlayan bir proje yürütüyoruz şu anda” diye konuştu.

#5
Foto - Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazıları 2022 kazı çalışmalarının kara etabının Helenapolis Antik Kentinin limanında bulunan deniz feneri yapısında gerçekleştirdiklerini söyleyen Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Hersek Deltası Kazı Başkanı Dr. Serkan Gündüz ise, “Kazı yaptığımız yer genç Roma, erken Bizans dönemine tarihlenen bir yapıdır. Hemen arkasında bulunan 1863 Osmanlı deniz feneri yapısıyla kompleks olarak durmaktadır.

#6
Foto - Yalova'da keşfedildi! Tamı tamına 2 bin yıllık

Bölge deniz fenerlerinin tarihsel olarak Roma’dan günümüze kadar gelişimini göstermesi açısından oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

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