Yaklaşık 12 milyon kişiye hizmet edecek! Tarih verildi

Kozuva, havalimanının hem yolcu hem de kargo taşımacılığına açık olacağı bilgisini vererek, "Havalimanı, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük HUB'ı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olacak. Havalimanında yaşanacak kargo trafiğinin söz konusu ticaret hacmini iki katına çıkaracağı öngörülmekte. Terminal binası son derece ferah ve yaşam alanlarına sahip olacak. Uçuş kontrol binası, VIP terminal binası, genel havacılık terminal binası, itfaiye binası, kapalı ve açık otoparklar bulunacak. Bütün bu hizmetler için irili ufaklı toplam 26 bina inşa edilecek. Altyapısının yüzde 99'u, üstyapının yüzde 75'i tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı hizmete açıldığında çevre illere ve çevre illerden havalimanına hem kara yolu hem demir yolu ile son derece rahat ve çabuk ulaşım sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.