Yaklaşık 12 milyon kişiye hizmet edecek! Tarih verildi

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üstyapı işlerini yürüten Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yazılı açıklamasında, söz konusu projenin, Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışan, Mersin ve Adana başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi ve Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Çukurova'nın yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip, insan kaynağı ve ham madde konusunda çok zengin bir bölge olduğunu ifade eden Kozuva, havalimanı tamamlandığında demir yolu ve deniz yolu bağlantılarıyla bölgede ticaret, turizm ve istihdam kapasitesinin katlanacağını kaydetti.