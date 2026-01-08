Yağ yakımını ikiye katlıyor! Sabah içilen kahvenin içine bir tutam eklemek metabolizmayı roketliyor!

"KALORİSİZ" KAFEİNİN GÜCÜ: YAĞ YAKIMI VE TERMOJENEZ Araştırma ekibi, genetik olarak kanda daha yüksek kafein konsantrasyonuna sahip olmanın, daha düşük vücut kitle indeksi (VKİ) ve daha az vücut yağı ile ilişkili olduğunu tespit etti. Peki, kafein bunu nasıl başarıyor? Bilim insanları bu ilişkinin altında yatan mekanizmanın, kafeinin termojenez (vücut ısısı üretimi) ve yağ oksidasyonu (yağın enerjiye dönüştürülmesi) süreçlerini artırmasından kaynaklandığını düşünüyor. Basitçe ifade etmek gerekirse; kafein, metabolizmanın vites yükseltmesine yardımcı olarak vücudun daha fazla enerji harcamasını ve yağ yakmasını teşvik ediyor olabilir.