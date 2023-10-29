Vitamin ilaçlarını çöpe attırır! Bu meyve, tam bir vitamin bombası! Günde bir avuç yiyen top atsan yıkılmıyor! Faydası saymakla bitmez

Brezilya Yağmur Ormanlarından çıkan yüzyılların dinçlik ve enerji kaynağı Acai(Asai), faydası ile herkese hayran bırakıyor. Amerika başta olmak üzere hem dünyanın hem de tıp dünyasının ilgisini çeken Acai, beslenme ve sağlık alanında büyük sansasyon yaratan bir meyve olarak görülmektedir. "Number One Super Food" (Bir Numaralı Süper Meyve) kabul edilen "Acai" (ASAİ)" sağlıklı ve zinde bir vücuda kavuşmanın mucizevi formülü olarak görülmektedir. 2000'li yılların başlarından bu yana sağlık sektöründe de karşımıza çıkan Acai üzerinde araştırmalar başladı. Brezilya'nın yağmur ormanlarında Palmiye ağaçlarında yetişen Acai, tropikal iklimde yetişebilen meyveler arasında yer alıyor.