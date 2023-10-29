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Sağlık
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Vitamin ilaçlarını çöpe attırır! Bu meyve, tam bir vitamin bombası! Günde bir avuç yiyen top atsan yıkılmıyor! Faydası saymakla bitmez

2023-10-29 17:19:04
Vitamin ilaçlarını çöpe attırır! Bu meyve, tam bir vitamin bombası! Günde bir avuç yiyen top atsan yıkılmıyor! Faydası saymakla bitmez

Bu meyvenin faydasını duyan vitamin ilaçlarını çöpe atacak. “Süper meyve” olarak biliniyor yiyene hastalık uğramıyor. Günde bir avuç tüketen ise top atsan yıkılmıyor. İşte dünyanın en faydalı meyvesi… Beslenme ve sağlık üzerine oldukça fazla bilgi yer alırken acai meyvesi dünyada büyük ses getirdi. Dünyanın bir numaralı süper meyvesi olarak bilinen acainin faydası da saymakla bitmiyor. Brezilyalıların yüzlerce yıllık enerji kaynağı dünyayı kasıp kavuruyor. Bir avuç tüketen ise hastalıkları başından def ediyor. İşte dünyanın en faydalı meyvesi…

#1
Foto - Vitamin ilaçlarını çöpe attırır! Bu meyve, tam bir vitamin bombası! Günde bir avuç yiyen top atsan yıkılmıyor! Faydası saymakla bitmez

Brezilya Yağmur Ormanlarından çıkan yüzyılların dinçlik ve enerji kaynağı Acai(Asai), faydası ile herkese hayran bırakıyor. Amerika başta olmak üzere hem dünyanın hem de tıp dünyasının ilgisini çeken Acai, beslenme ve sağlık alanında büyük sansasyon yaratan bir meyve olarak görülmektedir. "Number One Super Food" (Bir Numaralı Süper Meyve) kabul edilen "Acai" (ASAİ)" sağlıklı ve zinde bir vücuda kavuşmanın mucizevi formülü olarak görülmektedir. 2000'li yılların başlarından bu yana sağlık sektöründe de karşımıza çıkan Acai üzerinde araştırmalar başladı. Brezilya'nın yağmur ormanlarında Palmiye ağaçlarında yetişen Acai, tropikal iklimde yetişebilen meyveler arasında yer alıyor.

#2
Foto - Vitamin ilaçlarını çöpe attırır! Bu meyve, tam bir vitamin bombası! Günde bir avuç yiyen top atsan yıkılmıyor! Faydası saymakla bitmez

Tropikal iklim kuşağında yer almasına rağmen Çin gibi birçok ülkede yetiştirme denemeleri başlayan Acai, çikolataya bulanmış böğürtlen, çilek tadına sahiptir. İnanılmaz lezzetinin yanı sıra faydasıyla da adından sıkça söz ettiren bu meyve direkt olarak yenilemeyen bir meyvedir. Taze olarak toplanan ardından özü sıkılarak başta meyve suyu olmak üzere dondurma, yoğurt, çay, tatlı ve sakız, şeker gibi ürünler içerisinde kullanılmaktadır. Mucizevi bir bileşene sahip olan Acai, Amazon yağmur ormanlarında yetişerek bölgeye özgü mor renge sahip bir meyvedir.

#3
Foto - Vitamin ilaçlarını çöpe attırır! Bu meyve, tam bir vitamin bombası! Günde bir avuç yiyen top atsan yıkılmıyor! Faydası saymakla bitmez

A,C,E ve B türü vitaminler, antioksidanlar, Omega yağ asitleri (Omega 3, Omega 6, Omega 9), fitosterol, aminoasit, kalsiyum, potasyum, demir, fosfor gibi sağlık açısından son derece faydalı bileşenleri barındıran Acai, yüksek oranda lif içermektedir. İçerisinde yer alan bileşenlerin insan vücudu üzerinde fark edilebilir etkileri ile birlikte enerji ve canlılığı arttırması nedeniyle sık sık gündeme gelmektedir.

#4
Foto - Vitamin ilaçlarını çöpe attırır! Bu meyve, tam bir vitamin bombası! Günde bir avuç yiyen top atsan yıkılmıyor! Faydası saymakla bitmez

İçerisinde barındırdığı bileşenlerden gelen faydalar ile birlikte kalp ve şeker hastalığına faydası ile de adından söz ettiriyor. Kanserli hastaların bağışıklık sistemini güçlendirmesi, yaşlılık belirtilerini azaltması, konsantrasyonu arttırması, kolesterol seviyesini dengelemesi, cinsel gücü desteklemesi gibi çok farklı etkilere sahiptir. Acai, içerisinde yer alan flavonoidler ve anthocyanin güçlü antioksidan etkisi sağlarken toksik maddelerin vücuttan atılmasına da destek olmaktadır. Özellikle kadınların baş belası fazla kiloların üzerinde etkili olan Acai, zayıflamak içinde kullanılmaktadır. Insan organizmasına zararlı hiçbir madde barındırmayan Acai, üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olduğu ortaya çıktı.

#5
Foto - Vitamin ilaçlarını çöpe attırır! Bu meyve, tam bir vitamin bombası! Günde bir avuç yiyen top atsan yıkılmıyor! Faydası saymakla bitmez

2007 yılında Florida Üniversitesi tarafından yapılan araştırma doğrultusunda Acai’nin Lösemi kanserindeki hastalıklı hücreleri 5 ile ?'ya varan oranda öldürdü tespit edildi. Bilinen en yüksek antioksidan içeriğine sahip olan Acai, "ORAC değerinin (Oxygen Radical Absorbance Capacity- Serbest Radikalleri Emme Kapasitesi)" kırmızı üzümde 33 kat üzümdekinden 10 kat yaban mersinindekinden ise 2 kat fazla olduğu belirlendi. ORAC ülkemizde ise en çok Nar meyvesinde bulunurken Acai, meyvesinde bu oranın 3 kat fazla olduğu belirlendi.

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