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Ekonomi
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Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

2023-07-21 13:44:26
Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı dün açıklandı. Yüzde 15'te olan faiz yüzde 2 arttırılarak yüzde 17'ye çıkarıldı. Alınan kritik karar sonrası dolar ve altın fiyatlarında dalgalanma başlarken yatırımcılar 'Hangi yatırım aracı daha karlı? Altın ve dolar yükselecek mi?' sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Satın kurtulun" diyerek büyük tuzağı açıkladı. Elinde altın ve dolar olanlar dikkat! Tsunami geliyor, hazırlıklara başlayın.

#1
Foto - Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş uyarı! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasaları yorumlayan İslam Memiş, elinde altın ve dolar olanları uyardı. Altın kahini "Satın kurtulun" diyerek büyük tuzağa dikkat çekti! İslam Memiş'ten ezber bozan açıklama. Bunu yapmayan bin pişman olur. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Dolar 30 TL'yi aşacak mı?' İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları...

#2
Foto - Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu kararı açıklandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı. Alınan karar piyasaların beklentisini karşılamazken altın ve dolar fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başladı. Gram altın 1.700 TL'ye kadar geriledi. Gözler ise 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına çevrildi.

#3
Foto - Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED'in tarihi kararı öncesi yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. "Satın kurtulun" diyerek büyük tuzağa dikkat çeken İslam Memiş, şu açıklamalarda bulundu:

#4
Foto - Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

"Son günlerde döviz kaynaklı gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor olsa da, ons altın stabil bir performans sergilemeye devam ediyor. Gün içerisinde 1987 dolar seviyelerini gören parite, kar satışlarının gelmesiyle birlikte 1968 dolara kadar düştü. 26 Temmuz'da açıklanacak karar öncesinde 2000 bandının aşılmasını beklememekle beraber, aşağı tarafta 1965 ve 1948 dolar seviyelerinin önemli dirençler olduklarını düşünüyorum. Buralar kırılırsa, kısa süreli bir sert düşüş dalgası gözlemleyebiliriz. Açıklanacak kararın ne olacağı merak konusu. Reuters anketine katılan 100'ün üzerinde ekonomist 2023 yılı için son bir kez daha olacak şekilde 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıklamış. Benim şahsi fikrim, Fed'in bu yıl için faiz artırım sürecini noktaladığı yönünde.

#5
Foto - Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

Her ne kadar Fed Başkanı Powell tarafından şahin tonda açıklamalar yapılıyor olsa da, bunların Fed'in söylem gücünü kullanarak piyasaları manipüle etmekten öteye gideceğini düşünmüyorum. Şayet beklentilerim doğru çıkar ve bu toplantıdan da hareketsizlik kararı çıkarsa altın fiyatlarında kaçınılmaz bir yükseliş sezonunun başlayacağını söyleyebiliriz.

#6
Foto - Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

Bu yükseliş yalnızca ons tarafında yaşanmayacaktır. Xauusd paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarı çekeceği gibi, dolar kurunun da yılın sonuna kadar yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünürsek altında tozu dumana katacak bir yükseliş bizi bekliyor. Bu nedenle yatırımcının sabırlı davranması, gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde paniğe kapılarak satış yapmaktan uzak durması gerekiyor. Manipülatörler mutlaka ilerleyen günlerde bir şeyler deneyecektir. Sizin paniğe kapılarak sattığınız altınları, dip fiyattan toplamak isteyenler olacaktır. Yıl sonuna kadar ons tarafında 2350 dolarlık beklenti güncelliğini koruduğu gibi, gram fiyatlarında da 2000 liranın aşılacağını söylemek sürpriz olmaz.

#7
Foto - Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

Euro/dolar paritesinde 1.12 seviyeleri varken bir uyarıda bulunmuştum, kar satışlarının ardından 1.11'e geri çekileceğine dair ifadelerim oldu ve beklentim karşılık gördü. Fakat ilerleyen günlerde, özellikle ABD Merkez Bankası'ndan beklediğim kararın çıkması halinde dolar endeksinde de bir gerileme görülecektir. Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen mesajlar, henüz parasal sıkılaşma döneminin sonlanmadığı yönünde. Yani yılın geri kalan bölümünde güçlü bir Euro ve çok büyük bir değer kaybetmese de, bu yükselişlere karşılık veremeyecek bir dolar bizi bekliyor. Bu nedenle şu anda dolar tutmamak, yatırımı Euro ve altın tarafına kaydırmak akıllıca olacaktır."

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