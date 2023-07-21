2023-07-21 13:44:26 Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı dün açıklandı. Yüzde 15'te olan faiz yüzde 2 arttırılarak yüzde 17'ye çıkarıldı. Alınan kritik karar sonrası dolar ve altın fiyatlarında dalgalanma başlarken yatırımcılar 'Hangi yatırım aracı daha karlı? Altın ve dolar yükselecek mi?' sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Satın kurtulun" diyerek büyük tuzağı açıkladı. Elinde altın ve dolar olanlar dikkat! Tsunami geliyor, hazırlıklara başlayın.