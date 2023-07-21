Ve ezber bozan açıklama geldi! Büyük tuzağa dikkat çekti! Elinde altını ve doları olanların uykusu kaçacak

Euro/dolar paritesinde 1.12 seviyeleri varken bir uyarıda bulunmuştum, kar satışlarının ardından 1.11'e geri çekileceğine dair ifadelerim oldu ve beklentim karşılık gördü. Fakat ilerleyen günlerde, özellikle ABD Merkez Bankası'ndan beklediğim kararın çıkması halinde dolar endeksinde de bir gerileme görülecektir. Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen mesajlar, henüz parasal sıkılaşma döneminin sonlanmadığı yönünde. Yani yılın geri kalan bölümünde güçlü bir Euro ve çok büyük bir değer kaybetmese de, bu yükselişlere karşılık veremeyecek bir dolar bizi bekliyor. Bu nedenle şu anda dolar tutmamak, yatırımı Euro ve altın tarafına kaydırmak akıllıca olacaktır."