Vatandaşın işi daha da kolaylaşacak! e-Devlet'e yeni hizmetler geliyor

Yeni bütünleşik hizmetler geliyor e-Devlet Kapısı'nın 2008'de açıldığında 22 hizmeti olduğunu anımsatan Koç, şunları kaydetti: "Şu anda 7 binin üzerinde hizmetimiz var. Artık vatandaşlarımız hizmeti bulmakta zorlandığı için biz konu odaklı, bütünleşik hizmet dediğimiz hizmetlerin sayısını her gün artırıyoruz. İlk açtığımız 'Araçlarım' hizmetiydi. Çünkü aracınızla ilgili birçok bakanlığın hizmeti vardı. Verginizi ödüyordunuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı, HGS, OGS için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya emisyonla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Vatandaşlarımızın hizmetin isimlerini bilmelerine gerek yok. Vatandaşımızın aracı var ve aracıyla ilgili hizmetlerin hepsini tek bir pencereden bulabilecekleri 'Araçlarım' hizmetini açtık.