2023-05-31 16:26:17 Vatandaşın işi daha da kolaylaşacak! e-Devlet'e yeni hizmetler geliyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda askerlikle ilgili işlemlerin kolayca yapılabildiğini belirterek, "Martta açtığımız 'Askerlik' hizmeti 19 milyonun üzerinde kullanıldı." dedi. Koç, yakında yeni hizmetlerin gireceğini söyledi. İşte yeni hizmetler... Koç, Çankaya Köşkü'nde e-Devlet Kapısı'ndaki "Askerliğim" bütünleşik hizmeti uygulamasının tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en büyük elektronik altyapısı olan e-Devlet Kapısı üzerinden "Askerliğim" hizmetini açtıklarını anımsattı. e-Devlet Kapısı'nın 2008'de kurulduğunu bildiren Koç, "Kurulduğundan bu yana her yıl daha da hizmetlerin kullanım sayılarını artırıyor. Şu anda 63 milyonun üzerinde kullanıcımız var. "Askerliğim" hizmetiyle her Türk vatandaşının yapması gereken askerlik vazifesini adım adım e-Devlet Kapısı'na taşıdık. Askerlik hizmeti herkes için basit gözüküyor ama işlemleri ve süreçleri çok uzun." ifadesini kulandı.