2020-12-07 18:13:07 Vatan Caddesi'nde drone destekli uygulama
Vatan Caddesi'nde yapılan drone destekli denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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Vatan Caddesi'nde yapılan drone destekli denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Caddesi'nde drone ile havadan trafik denetiminde bulundu.
Ekipler, drone destekli yaptıkları denetimde kurallara uymayanları tespit etti.
Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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