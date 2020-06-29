Vali'den şoke eden açıklama: Virüsü kişilere yedirmiş

30 Temmuz'a kadar geçerli olacak yeni kararlara göre, il merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske takma zorunluluğunun sürdüğü ve maske takma kuralına uymayan vatandaşlara her seferinde 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi çalışanlarının izolasyonunun etkin şekilde sağlanabilmesi için 14 günlük vardiyalar halinde çalışmaları, çalışma süreleri boyunca yurt, misafirhane gibi bir alanda izolasyon kurallarına uygun şekilde kalmaları sağlanacak.