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Vali'den şoke eden açıklama: Virüsü kişilere yedirmiş

2020-06-29 17:53:58
Vali'den şoke eden açıklama: Virüsü kişilere yedirmiş

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi bazı sorumsuzların ihmalleri nedeniyle heba olma tehlikesi ile karşı karşıya...

#1
Foto - Vaka sayısının sıfırlandığı Artvin'den gelen son haber ise akıllara durgunluk verdi.

Vaka sayısının sıfırlandığı Artvin'den gelen son haber ise akıllara durgunluk verdi.

#2
Foto - Koronavirüs sürecini başarıyla geçiren Artvin'de vakaların yeniden patlak vermesinin nedeni ortaya çıktı.

Koronavirüs sürecini başarıyla geçiren Artvin'de vakaların yeniden patlak vermesinin nedeni ortaya çıktı.

#3
Foto - İldeki vaka sayısı birkaç günde 20’ye yükselince İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İldeki vaka sayısı birkaç günde 20’ye yükselince İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi.

#4
Foto - Vali Yılmaz Doruk başkalığındaki toplantıda özellikle il dışından kente gelen kişilerin, 14 günlük karantina sürecine uyması için kolluk kuvvetlerinin denetimlerini artırması kararlaştırıldı.

Vali Yılmaz Doruk başkalığındaki toplantıda özellikle il dışından kente gelen kişilerin, 14 günlük karantina sürecine uyması için kolluk kuvvetlerinin denetimlerini artırması kararlaştırıldı.

#5
Foto - Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Doruk, kentte görülen 20 vakanın 15’inin Bursa’dan gelenlerde görüldüğünü, bu kişilerin, komşularıyla birlikte döner partisi yaptığını ifade etti.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Doruk, kentte görülen 20 vakanın 15’inin Bursa’dan gelenlerde görüldüğünü, bu kişilerin, komşularıyla birlikte döner partisi yaptığını ifade etti.

#6
Foto - Doruk, “Bu kişiler, virüsü de etrafındaki kişilere bulaştırdı. Özellikle il dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecine uyması gerekiyor. Bu yayılma süreci olağan bir şey ve durum bizi şaşırtmadı. Çünkü Artvin, izole bir kent değil.

Doruk, “Bu kişiler, virüsü de etrafındaki kişilere bulaştırdı. Özellikle il dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecine uyması gerekiyor. Bu yayılma süreci olağan bir şey ve durum bizi şaşırtmadı. Çünkü Artvin, izole bir kent değil.

#7
Foto - Önemli olan bunu iyi tespit edip, sayının artmasını engellemektir. Bursa’dan bir vatandaşımız, arabayla Artvin’e gelmiş, belli ki orada bir bulaş almış, gelirken de arabada bulunan diğer kişilere bulaştırmış.

Önemli olan bunu iyi tespit edip, sayının artmasını engellemektir. Bursa’dan bir vatandaşımız, arabayla Artvin’e gelmiş, belli ki orada bir bulaş almış, gelirken de arabada bulunan diğer kişilere bulaştırmış.

#8
Foto - Gereken tüm tedbirleri almamız gerekiyor, almazsak bunun önünü kesemeyiz

Gereken tüm tedbirleri almamız gerekiyor, almazsak bunun önünü kesemeyiz" diye konuştu.

#9
Foto - Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde de benzer durumlar olduğunu söyleyen Vali Doruk,

Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde de benzer durumlar olduğunu söyleyen Vali Doruk, "Bursa’dan gelmiş aynı kişi, virüsü 5 kişiye bulaştırmış ve bu 5 kişi de, hanesindeki diğer insanlara virüsü bulaştırmış.

#10
Foto - Bursa’dan gelmiş ve ertesi gün döner partisi yapmış, millete döner yediriyor, aslında virüsü de kişilere yedirmiş. O yüzden hastalığın seyri mart ve nisan aylarında nasıl ilerlediyse şu anda da aynı gidiyor. Dolayısıyla tedbirler kaçınılmaz” dedi.

Bursa’dan gelmiş ve ertesi gün döner partisi yapmış, millete döner yediriyor, aslında virüsü de kişilere yedirmiş. O yüzden hastalığın seyri mart ve nisan aylarında nasıl ilerlediyse şu anda da aynı gidiyor. Dolayısıyla tedbirler kaçınılmaz” dedi.

#11
Foto - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Şamani mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Şamani mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

#12
Foto - İstanbul'dan düğün için Şamani mezrasına gelen kişi, rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı.

İstanbul'dan düğün için Şamani mezrasına gelen kişi, rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı.

#13
Foto - Yapılan filyasyon çalışmasında temas halinde olduğu belirlenen 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca mezra, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mezra çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları kapattı.

Yapılan filyasyon çalışmasında temas halinde olduğu belirlenen 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca mezra, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mezra çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları kapattı.

#14
Foto - Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyündeki 2 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurul'unca koronavirüs tespit edilen evler karantinaya alındı. Evlerin çevresinde güvenlik güçlerince önlem alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyündeki 2 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurul'unca koronavirüs tespit edilen evler karantinaya alındı. Evlerin çevresinde güvenlik güçlerince önlem alındı.

#15
Foto - Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.

#16
Foto - 30 Temmuz'a kadar geçerli olacak yeni kararlara göre, il merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske takma zorunluluğunun sürdüğü ve maske takma kuralına uymayan vatandaşlara her seferinde 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi çalışanlarının izolasyonunun etkin şekilde sağlanabilmesi için 14 günlük vardiyalar halinde çalışmaları, çalışma süreleri boyunca yurt, misafirhane gibi bir alanda izolasyon kurallarına uygun şekilde kalmaları sağlanacak.

30 Temmuz'a kadar geçerli olacak yeni kararlara göre, il merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske takma zorunluluğunun sürdüğü ve maske takma kuralına uymayan vatandaşlara her seferinde 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi çalışanlarının izolasyonunun etkin şekilde sağlanabilmesi için 14 günlük vardiyalar halinde çalışmaları, çalışma süreleri boyunca yurt, misafirhane gibi bir alanda izolasyon kurallarına uygun şekilde kalmaları sağlanacak.

#17
Foto - İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek. Düzgün Baba ve Kureyş Baba ziyaretgahları ile Ovacık Gözeleri gibi inanç merkezleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uymak koşuluyla ziyaret edilebilecek.

İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek. Düzgün Baba ve Kureyş Baba ziyaretgahları ile Ovacık Gözeleri gibi inanç merkezleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uymak koşuluyla ziyaret edilebilecek.

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