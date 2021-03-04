Vali kötü haberi 'Maalesef' diyerek duyurdu

Salgının sağlık dışında ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Bilgin şunları kaydetti: "Kentimizde maalesef iki haftada yüzde 100'e yakın vaka artışı oldu. O nedenle yüksek riskli bir iliz. Hep birlikte düşük riske indirebiliriz. Bu da hepimizin gayretiyle olur. Hep birlikte Dinamik Denetim Süreci'ni yöneteceğiz. Başka çaremiz yok. Çok yüksek riske geçtiğimizde yanı başımızda Edirne ilimiz bu kapsamda biliyorsunuz, iş yerleri kapalı. İki haftada bir bu değerlendirmeye alınacak. Biz de iki hafta sonra çok yüksek riske girme durumumuz olduğunda, bu bizim için hakikaten çok zor bir durum olur." ​​​​​​​