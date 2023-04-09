Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı! Kalp sağlığı için bunları ihmal etmeyin

Kalp ve damar sağlığının pek çok farklı parametreden etkilendiğinin altını çizen Prof. Dr. Başer, “Ne yiyip ne içtiğimiz ne kadar hareket ettiğimiz, sigara kullanıp kullanmadığımız, kan basıncımız yani diğer bir deyişle tansiyonumuz, kan kolesterol düzeyimiz; tüm bunlar kalp damar sağlığını yakından ilgilendiriyor. Bu faktörlere dikkat edersek; örneğin sağlıklı beslenirsek, tansiyonumuzu normal değerlerde tutarsak kalp damar sağlığımızı da korumuş oluruz” dedi. “Kalbin sağlıklı bir şekilde çalışması, damarların tıkanmadan veya sertleşmeden görevini düzgünce yerine getirebilmesi için sağlıklı beslenmek şart” diyen Başer, kalp sağlığı için yenmesi ve kaçınılması gereken besinler hakkında önerilerde bulundu. Prof. Dr. Bengi Başer, şu ifadeleri kullandı: “Kardiyovasküler sistemin sağlığını korumak için beslenme düzeninde yapılacak ilk değişiklik yemek porsiyonlarını kontrol altına almak. Kişiler yaşına, cinsiyetine, hareket düzeyine, varsa sahip olduğu hastalıklarına göre günde belirli miktarda kalori almalı. Vücudun ihtiyaç duyduğu kaloriden fazlasını almak kalp damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu durumun önüne geçmek için porsiyonlarımızı kontrol altında tutarak gereğinden fazla yemek yemekten kaçınmamız gerekiyor.’’ şeklinde konuştu.