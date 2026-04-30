  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam 8 yıl sonra yeniden su tuttu! Nasreddin Hoca’nın maya çaldığı Akşehir Gölü’nde umut veren manzara Trump'ın katıldığı yemekte saldırı olmuştu! Yeni iddia çok tartışılır Boşuna fırtına dememişler! Trabzonspor hava yolları ASELSAN müthiş gelişmeyi 'imzaladık' diyerek duyurdu 'Gelin Hazineleri' Rusya’da Ermitaj Müzesi’nde sergilenmeye başladı MEB’den kritik açıklama: LGS’de bu yıl bir ilk yaşanacak Tescilli karaciğer dostu! Tarlada 30, pazarda 50 liradan satılıyor İstanbul’da kimsenin canı güvende değil! Annesiyle okula giden çocuğu İETT otobüsü ezdi Diyet için müthiş bir yol daha... Yoğurda karıştırın, oturduğunuz yerden kalori yakın
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor uyarısı her daim uzmanlardan gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

Deterjanlar, yumuşatıcılar ve güzel kokan spreyler… Ev temizliğinde ferahlık sağladığını düşündüğümüz bu kokulu ürünler akciğerlerimizin en büyük düşmanı olabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, solunan kimyasalların hava yollarında yol açtığı tahribatı ve astım hastalarının mutlaka uyması gereken kuralları Merve Kantarcı Çulha'ya açıkladı. İşte mis kokulu ürünlerin akciğerler için riskleri…

#2
Foto - Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan temizlik ürünleri, sadece lekeleri çıkarmakla kalmıyor; doğru kullanılmadığında akciğer sağlığını tehdit ediyor. Özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu rahatsızlığı olan bireyler için yumuşatıcılar ve sprey formundaki kimyasallar, nefes darlığından ağır bronş daralmalarına kadar pek çok ciddi soruna davetiye çıkarıyor.

#3
Foto - Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, temizlik ürünlerinin içerdiği uçucu organik bileşiklerin (VOC) hava yollarında sebep olduğu irritasyona dikkat çekerek çarpıcı bir uyarıda bulundu:

#4
Foto - Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

"Bu maddeler solunduğunda sadece mevcut astımı tetiklemekle kalmıyor, sağlıklı bireylerde bile irritan ilişkili astım gelişimine katkıda bulunabiliyor."

#5
Foto - Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

İşte Prof. Dr. Servet Kayhan'dan kapalı ortamlarda sprey kullanımıyla artan riskler ve akciğerlerinizi korumanın yolları...

#6
Foto - Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

Yumuşatıcılar ve deterjanlar gibi temizlik ürünleri, özellikle güçlü kokulu ve kimyasal içeriği yüksek olanlar, astım hastalarında semptomları tetikleyebilir. Bunun nedeni bu ürünlerin uçucu organik bileşikler (VOC), parfümler ve bazı yüzey aktif maddeler içermesidir. Bu maddeler solunduğunda hava yollarında irritasyona yol açarak bronşlarda daralma, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi astım belirtilerini artırabilir. Hatta bazı kişilerde mesleki ya da irritan ilişkili astım gelişimine katkıda bulunabilir.

#7
Foto - Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

Temizlik ürünleri yalnızca astımı değil alerjik rinit (saman nezlesi benzeri burun tıkanıklığı, hapşırma), KOAH hastalarında semptom artışı, göz, burun ve boğazda irritasyon (yanma, sulanma, tahriş), kontakt dermatit (özellikle el temasıyla egzama benzeri cilt reaksiyonları), daha nadiren, yoğun maruziyette kimyasal irritasyon bronşiti veya solunum yolu hassasiyetinde artış gibi sorunları da tetikler.

#8
Foto - Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

Özellikle kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda sprey formundaki temizlik ürünleri risk oluşturur. Bu nedenle mümkünse kokusuz, hipoalerjenik ürünlerin tercih edilmesi ve temizlik sırasında ortamın mutlaka havalandırılması önerilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23