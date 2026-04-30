Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!

Yumuşatıcılar ve deterjanlar gibi temizlik ürünleri, özellikle güçlü kokulu ve kimyasal içeriği yüksek olanlar, astım hastalarında semptomları tetikleyebilir. Bunun nedeni bu ürünlerin uçucu organik bileşikler (VOC), parfümler ve bazı yüzey aktif maddeler içermesidir. Bu maddeler solunduğunda hava yollarında irritasyona yol açarak bronşlarda daralma, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi astım belirtilerini artırabilir. Hatta bazı kişilerde mesleki ya da irritan ilişkili astım gelişimine katkıda bulunabilir.