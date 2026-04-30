Uzmanı açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor: Yumuşatıcılar bakın neyi tetikliyor!
En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor uyarısı her daim uzmanlardan gelmeye devam ediyor.
Deterjanlar, yumuşatıcılar ve güzel kokan spreyler… Ev temizliğinde ferahlık sağladığını düşündüğümüz bu kokulu ürünler akciğerlerimizin en büyük düşmanı olabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, solunan kimyasalların hava yollarında yol açtığı tahribatı ve astım hastalarının mutlaka uyması gereken kuralları Merve Kantarcı Çulha'ya açıkladı. İşte mis kokulu ürünlerin akciğerler için riskleri…
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan temizlik ürünleri, sadece lekeleri çıkarmakla kalmıyor; doğru kullanılmadığında akciğer sağlığını tehdit ediyor. Özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu rahatsızlığı olan bireyler için yumuşatıcılar ve sprey formundaki kimyasallar, nefes darlığından ağır bronş daralmalarına kadar pek çok ciddi soruna davetiye çıkarıyor.
Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, temizlik ürünlerinin içerdiği uçucu organik bileşiklerin (VOC) hava yollarında sebep olduğu irritasyona dikkat çekerek çarpıcı bir uyarıda bulundu:
"Bu maddeler solunduğunda sadece mevcut astımı tetiklemekle kalmıyor, sağlıklı bireylerde bile irritan ilişkili astım gelişimine katkıda bulunabiliyor."
İşte Prof. Dr. Servet Kayhan'dan kapalı ortamlarda sprey kullanımıyla artan riskler ve akciğerlerinizi korumanın yolları...
Yumuşatıcılar ve deterjanlar gibi temizlik ürünleri, özellikle güçlü kokulu ve kimyasal içeriği yüksek olanlar, astım hastalarında semptomları tetikleyebilir. Bunun nedeni bu ürünlerin uçucu organik bileşikler (VOC), parfümler ve bazı yüzey aktif maddeler içermesidir. Bu maddeler solunduğunda hava yollarında irritasyona yol açarak bronşlarda daralma, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi astım belirtilerini artırabilir. Hatta bazı kişilerde mesleki ya da irritan ilişkili astım gelişimine katkıda bulunabilir.
Temizlik ürünleri yalnızca astımı değil alerjik rinit (saman nezlesi benzeri burun tıkanıklığı, hapşırma), KOAH hastalarında semptom artışı, göz, burun ve boğazda irritasyon (yanma, sulanma, tahriş), kontakt dermatit (özellikle el temasıyla egzama benzeri cilt reaksiyonları), daha nadiren, yoğun maruziyette kimyasal irritasyon bronşiti veya solunum yolu hassasiyetinde artış gibi sorunları da tetikler.
Özellikle kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda sprey formundaki temizlik ürünleri risk oluşturur. Bu nedenle mümkünse kokusuz, hipoalerjenik ürünlerin tercih edilmesi ve temizlik sırasında ortamın mutlaka havalandırılması önerilir.
