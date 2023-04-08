Uzman isimlerden önemli tavsiyeler! Bunu yaparsanız kalp hastalığı riski düşüyor

Hafif tempo koşunun kalbe iyi geldiğine değinen Uzm. Dr. Ahmet Yanık, “Kalp damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık ölüm sebeplerinden biri. Hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, ailede kalp hastalığı olması, obezite, hareketsiz yaşam gibi durumlarda kalp hastalıklarına yakalanma riskini artmaktadır. Düzenli beslenme ve egzersiz kalp sağlığını koruma açısından önemlidir. Haftada en az 3 gün, 30-45 arasında hafif tempolu yürüyüş kalp hastalarına ve kalp hastalıklarından korunmada önerilmektedir. Ayrıca, kalp hastalığı bulunan kişilerin düzenli kontrollerini yaptırmaları ve takip eden hekiminin verdiği tedaviyi aksatmamaları önerilmektedir" diye konuştu.