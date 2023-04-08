Uzman isimlerden önemli tavsiyeler! Bunu yaparsanız kalp hastalığı riski düşüyor

Egzersiz konusunda ise hastaların düzenli egzersiz yapmaları çok önemlidir. Bunun dışında yemek konusunda da birçok hastanın ne yemek istediğini merak ediyoruz. Aslında buradaki temel davranışın yemek miktarına da dikkat edilmesi gerekir. Yemeğin içeriği dışında da miktarda çok önemlidir. Birçok hasta aslında sağlıklı gıdalar yiyerek sağlığına kavuşacağını düşünüyor. Bu çok doğru bir algı değil. Bazı atıştırmalık daha sağlıklı olduğu konusunda şüphe yok ancak miktar çok önemlidir. Hastalara verilmesi gereken mesaj az yiyip çok hareket etmeleridir. Yürüme, bisiklete binme gibi aktiviteler özellikle kalp sağlığı açısında olumlu sonuçlar doğuran hareketlerdir" dedi.