Uzman isimden kritik uyarı: Önlem alınmazsa sıra Ankara'ya gelecek!

2026 DAHA ULAŞILMAZ HALE GELECEK Erseven, gerekli önlemler alınmazsa 2026'da kentin çok daha büyük bir trafik sorunuyla karşı karşıya kalacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Geçen yıl trafik sorunuyla geçti ancak 2026 için daha iyimser değiliz. Bu yıl 19 Mayıs Stadyumu inşaatının tamamlanması planlanıyor. 2027'de aktif olacak yeni adliye binası ve karşısındaki mega projeler devam ediyor. Birçok hukukçu şu anda o bölgeye taşınmaya başladı. Tüm bunlarla 2026'da trafik daha da ulaşılmaz hale gelecek. Şu andaki 20 dakikalık bir mesafenin yaklaşık 35 ila 40 dakikalara kadar çıkacağını öngörüyoruz. Veriler, trafiğin sürekli artış seyrinde olduğunu gösteriyor. Bu önlemleri hızlı bir şekilde almazsak çok daha kötü günler gelecek."