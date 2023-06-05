Uzman isim tek tek sıraladı | İşte bel fıtığında en sık yapılan 10 hata!

Bel açısından doğru ergonomik hareketleri öğrenmemek Ağır kaldırma ve zorlayıcı fiziksel hareketler yapma hem bel ağrısını hem de bel fıtığı riskini artırıyor. Prof. Dr. Tolga Aydoğ günlük yaşamda bilinçsizce yapılabilen bazı hareketlerin bel fıtığına davetiye çıkarabileceğini belirterek şu önerilerde bulunuyor; • Yerden bir şey almak için belden eğilmek yerine dizlerinizi bükün. • Market/pazar alışverişi poşetlerini tek elde değil, iki ele eşit dağıtarak taşıyın. • Otururken bel boşluğunu destekleyici yastıkla doldurun. • Bar koltuğu gibi çok yüksek yerlere veya yere oturmaktan kaçının. • Baş üzeri bir şeyi rafa/dolaba yerleştirirken uzanmak yerine basamak kullanın. • Uzun süreli oturarak çalışıyorsanız en geç her saat başı kalkıp dolaşın. Zira; her saat başı kısa süreli dolaşma; bel omurlarının, bel çevresi bağ ve kasların ayrıca disklerin sağlığı açısından çok önemli.