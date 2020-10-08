Uzman doktor kesin konuştu… Bunları mutlaka yiyin!

Son olarak şunu vurgulamakta fayda var. Vücudumuz için gece gündüz faaliyet halinde olan karaciğerimize yapacağımız en büyük yardım sağlıksız olarak nitelendirdiğimiz besinlerden ve içeceklerden uzak durmaktır. Zararlı beslenme tarzı bırakılır ve Akdeniz tarzı bir beslenme alışkanlığına geçilirse karaciğerin üzerindeki detoks yükü de azalır."