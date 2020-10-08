2020-10-08 14:49:36 Uzman doktor kesin konuştu… Bunları mutlaka yiyin!
Glutatyon, karaciğerde üretilen ve karaciğerin detoks kabiliyetini sağlayan temel aminoasittiir. Yaşlanmaya ve beslenme yetersizliğine bağlı olarak zamanla glutatyon depolarını doldurmak vücuda pek çok yarar sağlıyor. Bunun başında da karaciğer temizlenmesi ve güçlendirilmesi geliyor. Peki, vücuttaki glutatyon üretimini artırmak için neler yemeliyiz? Glutatyon hangi besinlerde bulunur? Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Onur Yaprak bakın neler söyledi