İstediği insanla iletişim kurabildiğini ve enerjiyle her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Açar, sözlerine şöyle devam etti: "İstediğim bir insanla iletişim kurabiliyorum. Koşulsuz alanda koşulsuz sevgiyle istediğiniz zaman her şey mümkün. Şükürler olsun ki iyi ki bu yolu seçtim. Beni korkutan bir şey yaşamadım. Derslerimde enerjiyle burnunu, göz altı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün. Kaynak sizsiniz.