2023-11-02 15:06:34 Uzayda ilk kez karşılaşıldı! NASA aracının yanından geçti
NASA aracı ilk kez uzayda böyle bir cisimle karşılaştı.
NASA aracı ilk kez uzayda böyle bir cisimle karşılaştı.
NASA Lucy misyonu ilk kez bir uzay kayasıyla karşılaştı. Ajansın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Ekim 2021'de fırlatılan uzay aracı küçük asteroit Dinkinesh'in yanından geçişini başarıyla tamamladı. Lucy'nin, saat 12:54'te gerçekleşeceği tahmin edilen en yakın yaklaşımı sırasında asteroit yüzeyinin 425 kilometre yakınına gelmesi bekleniyordu. Veriler ve görüntüler önümüzdeki birkaç gün içinde Dünya'ya geri dönecek. Dinkinesh yaklaşık 1 kilometre genişliğindedir ve Mars ile Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki ana asteroit kuşağında yer almaktadır. Uzay kayası ilk olarak 1999 yılında NASA, ABD Hava Kuvvetleri ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri tanımlamayı amaçlayan bir işbirliği olan Lincoln Yakın Dünya Asteroit Araştırması veya LINEAR programı tarafından keşfedildi. San Antonio'daki Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Lucy'nin baş araştırmacısı Hal Levison, "Lucy, şimdiye kadar en iyi teleskoplarda çözülmemiş bir leke olarak kalan bir nesneye ilk kez yakından bakacak" dedi. Bir açıklamada. Dinkinesh, Lucy'nin 12 yıllık yolculuğu boyunca yanından geçeceği 10 asteroitten ilkiydi. OSIRIS-REx gibi uzay kayalarına yönelik diğer son görevlerde olduğu gibi, her asteroitin yörüngesinde durmak yerine Lucy, uzay kayalarının yanından saatte yaklaşık saniyede 4,5 kilometre hızla uçacak. Yakın yaklaşım, Lucy uzay aracının ekipman paketini test etmesine yardımcı oldu. Dinkinesh'te toplanan bilgiler aynı zamanda gökbilimcilerin, daha büyük ana kuşak asteroitlerinin Dünya'ya yakın küçük asteroitlerle nasıl bağlantılı olabileceğini belirlemelerine de yardımcı olacak; bunlardan bazıları potansiyel olarak gezegenimize tehdit oluşturabilir.
Lucy'nin asıl amacı Jüpiter'in daha önce hiç keşfedilmemiş Truva asteroit sürülerini keşfetmektir. Adlarını Yunan mitolojisinden alan Truva asteroitleri, güneşin etrafında iki sürü halinde dönüyor; biri güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in önünde, diğeri ise onun gerisinde. Şimdiye kadar Truva atlarına dair ana bakışlarımız büyük ölçüde sanatçı çizimleri veya animasyonlarıydı çünkü uzay kayaları teleskoplarla ayrıntılı olarak görülemeyecek kadar uzaktaydı. Lucy, bu asteroitlerin neye benzediğine dair ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri sağlayacak. Lucy, Truva atlarını keşfetmeden önce Dinkinesh'in ve ardından 2025'te Donaldjohanson adlı başka bir ana kuşak asteroidin yanından uçarak aletlerini esnetiyor. Dinkinesh'in uçuşu sırasında misyon ekibi, uzay aracının uzay kayasını özerk bir şekilde bulmasına ve onu görüş alanı içinde tutmasına olanak tanıyan terminal izleme sistemi de dahil olmak üzere, uzay aracının sistemlerini Dünya'dan yakından izledi. Lucy, asteroitin yüzeyini gözlemlemek için renkli ve siyah-beyaz kameralar, bir termometre ve bir kızılötesi görüntüleme spektrometresi kullandı. Uzay aracı, antenini kullanarak Dünya ile iletişim kurdu.
"Uzay aracının ne yapması gerektiğini her zaman bileceğiz, ancak Lucy o kadar uzakta ki radyo sinyallerinin uzay aracı ile Dünya arasında seyahat etmesi yaklaşık 30 dakika sürüyor, bu nedenle bir asteroit karşılaşmasını etkileşimli olarak yönetemiyoruz" dedi. Lucy'nin Littleton, Colorado'daki Lockheed Martin Space baş mühendisi Mark Effertz bir açıklamada bulundu. "Bunun yerine tüm bilimsel gözlemleri önceden programlıyoruz. Bilimsel gözlemler ve uçuş tamamlandıktan sonra Lucy, yüksek kazançlı antenini Dünya'ya doğru yeniden yönlendirecek ve ardından ilk sinyalin Dünya'ya ulaşması yaklaşık 30 dakika sürecek." dedi.
Gökbilimciler, Dünya'ya yakın küçük asteroitleri ve bunların daha büyük ana kuşak asteroitlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını daha iyi anlamak için Dinkinesh'in yakın yaklaşımından elde edilen verileri kullanmayı amaçlıyor. Arizona Üniversitesi'nde profesör ve asteroit hakkında yakın zamanda yapılan bir çalışmanın ortak yazarı Amy Mainzer, "Dinkinesh, yakından incelenecek en küçük ana kuşak asteroittir ve bu tür nesneler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Ana kuşak asteroitlerinin bu popülasyonu, potansiyel olarak tehlikeli Dünya'ya yakın nesne popülasyonuyla boyut olarak örtüşüyor. Dinkinesh'i incelemek, bu küçük ana kuşak asteroitlerinin nasıl oluştuğuna ve Dünya'ya yakın asteroitlerin nereden geldiğine dair bilgiler sağlayabilir." dedi.
Lucy bundan sonra güneşin etrafında bir yörüngeyi takip edecek ve 2027'de Truva asteroitlerine ulaşmadan önce, 2025'te Donaldjohanson uçuşu için gezegenin yerçekimini kullanarak onu ana kuşağa doğru fırlatmak üzere Dünya'ya yaklaşacak. Lucy'nin uçması planlanan asteroitlerin her birinin boyutu ve rengi farklıdır. Görev, adını 1974 yılında Etiyopya'da keşfedilen eski bir insan atasının kalıntıları olan Lucy fosilinden alıyor. İskelet, araştırmacıların insan evriminin çeşitli yönlerini bir araya getirmesine yardımcı oldu ve NASA Lucy ekibi üyeleri, görevlerinin benzer bir başarıya ulaşacağını umuyor. güneş sistemimizin tarihi.
Yaklaşık 7.000 Truva asteroiti vardır ve en büyüğü 250 kilometre çapındadır. Asteroitler fosil gibidir; Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dahil güneş sistemimizdeki dev gezegenler oluştuktan sonra hala ortalıkta dolaşan arta kalan maddeleri temsil ederler. Her ne kadar Jüpiter ile aynı yörüngeyi paylaşsalar da, asteroitler gezegenden hâlâ çok uzakta; NASA'ya göre neredeyse Jüpiter'in güneşten uzaklığı kadar. Misyon, araştırmacıların, güneş sisteminin 4,5 milyar yıl önce nasıl oluştuğunu öğrenmeleri ve gezegenlerimizin şu anki noktalarına nasıl geldiklerini ortaya çıkarmaları için zamanda geriye doğru bakmalarına yardımcı olacak. Kaynak: Tv 100
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