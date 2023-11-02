Uzayda ilk kez karşılaşıldı! NASA aracının yanından geçti

NASA Lucy misyonu ilk kez bir uzay kayasıyla karşılaştı. Ajansın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Ekim 2021'de fırlatılan uzay aracı küçük asteroit Dinkinesh'in yanından geçişini başarıyla tamamladı. Lucy'nin, saat 12:54'te gerçekleşeceği tahmin edilen en yakın yaklaşımı sırasında asteroit yüzeyinin 425 kilometre yakınına gelmesi bekleniyordu. Veriler ve görüntüler önümüzdeki birkaç gün içinde Dünya'ya geri dönecek. Dinkinesh yaklaşık 1 kilometre genişliğindedir ve Mars ile Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki ana asteroit kuşağında yer almaktadır. Uzay kayası ilk olarak 1999 yılında NASA, ABD Hava Kuvvetleri ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri tanımlamayı amaçlayan bir işbirliği olan Lincoln Yakın Dünya Asteroit Araştırması veya LINEAR programı tarafından keşfedildi. San Antonio'daki Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Lucy'nin baş araştırmacısı Hal Levison, "Lucy, şimdiye kadar en iyi teleskoplarda çözülmemiş bir leke olarak kalan bir nesneye ilk kez yakından bakacak" dedi. Bir açıklamada. Dinkinesh, Lucy'nin 12 yıllık yolculuğu boyunca yanından geçeceği 10 asteroitten ilkiydi. OSIRIS-REx gibi uzay kayalarına yönelik diğer son görevlerde olduğu gibi, her asteroitin yörüngesinde durmak yerine Lucy, uzay kayalarının yanından saatte yaklaşık saniyede 4,5 kilometre hızla uçacak. Yakın yaklaşım, Lucy uzay aracının ekipman paketini test etmesine yardımcı oldu. Dinkinesh'te toplanan bilgiler aynı zamanda gökbilimcilerin, daha büyük ana kuşak asteroitlerinin Dünya'ya yakın küçük asteroitlerle nasıl bağlantılı olabileceğini belirlemelerine de yardımcı olacak; bunlardan bazıları potansiyel olarak gezegenimize tehdit oluşturabilir.