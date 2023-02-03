2023-02-03 18:25:52 Unutkanlık sorunumu var? Bilişsel rezervi için işte çözümü! Tam bir servet: Herkes yapsın, kurtarıcı besinler...
Bilişsel rezerv, hayatımız boyunca yediğimiz sağlıklı yiyecekler, okuduğumuz kitaplar, edindiğimiz beceriler, yaptığımız fiziksel egzersizler gibi aktivitelerin toplamıdır ve gelecekte bizi beyin hastalıklarından korur. Rezervimiz ne kadar zenginse hafızamız ve beyin performansımız o kadar sağlıklı olur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, güçlü bir beyin ve hafıza için 8 besin önerdi. Unutkanlık sorunumu var? İşte çözümü! Ayrıca metabolizmayı güçlendiriyor...