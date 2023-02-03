Unutkanlık sorunumu var? Bilişsel rezervi için işte çözümü! Tam bir servet: Herkes yapsın, kurtarıcı besinler...

Akciğer kanserinden korunmak için sigara içmememiz gerektiğini hepimiz biliriz. Alkolü fazla tüketirsek karaciğerimiz sıkıntıya girer. Az su içmek ise böbrek sağlığımızı tehlikeye atar. Peki ya tüm vücudumuzu ve organlarımızı yöneten, ayrıca zihnin temeli olan beynimizi korumak ve işlevlerini geliştirmek için ne yememiz gerektiğini biliyor muyuz? Stres, hava kirliliği, kötü beslenme gibi etmenlerden beynimiz olumsuz etkilenebiliyor, hafızamız zayıflayabiliyor ya da bir işe odaklanmamız güçleşebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, güçlü bir beyin ve hafıza için antioksidanlardan, vitamin ve minerallerden zengin, sağlıklı yağlar içeren dengeli bir beslenmenin önemine dikkat çekiyor. İçerdikleri besin öğelerinden dolayı onları birer beyin dostu yapan 8 besini ise şu şekilde sıralıyor.