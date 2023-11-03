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Ekonomi
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Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın

2023-11-03 15:16:24
Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın

JPMorgan, Türk lirasına ilişkin yaptığı değerlendirmenin raporunu kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın

JPMorgan gelişmekte olan para birimleriyle ilgili müşterilerine servis ettiği notta Türk lirasına ilişkin bir değerlendirmede de bulundu.

#2
Foto - Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın

JPMorgan Gelişen Piyasalar Stratejistleri Jonny Goulden, Saad Siddiqui ve Tales Padilha tarafından hazırlanan notta ABD tahvil getirilerindeki ralli ve verilerde yaşanan dengelenme ve gelişen ülke merkez bankalarının dış riskler dolayısıyla daha temkinli, hatta şahin olmaları nedeniyle gelişen ülke para birimlerine yönelik tavsiye ağırlık artırma olarak belirlendi.

#3
Foto - Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın

Banka stratejistleri Türk lirası ile ilgili mevcut tavsiyelerini de 'ağırlık artır' olarak verdi.

#4
Foto - Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın

JPMorgan daha önce geçtiği ayrı bir notta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz patikasına yönelik daha şahin bir tutum alacağına işaret eden öngörülerde bulunmuştu.

#5
Foto - Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın

JPMorgan'ın küresel gelişmekte olan piyasalar hisse araştırma ekibinin raporunda değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Türkiye Başekonomisti Fatih Akçelik, 2023 yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardıklarını belirtmişti. Akçelik, TCMB'nin faiz kararı metnindeki şahin söylemin kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla Kasım ve Aralık aylarında 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini söylemişti.

#6
Foto - Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın

Bankanın 2024 yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde kaldı.

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