Üniversiteli öğrencilerin İHA başarısı: Müthiş bir özellik eklediler!

İHA'yı yapan öğrencilerden Göktürk takımı kaptan yardımcısı Kadir Arslanpınar da şunları söyledi: 'Daha önce de birincilik ve ikinciliğimiz vardı.1,5 aylık bir yarışma süreci oldu. Yarışmada 4 adet uçuş yaptık. Tasarladığımız İHA otonom ve tam otonom şeklinde uçuyor. Yarışmada da tam otonom şeklinde uçması, yüksek miktarda su kaldırabiliyor olması ve sistemin hafifliğinden dolayı uçuş performansları değerlendirilerek birinci olarak belirlendi. Bu sistemin daha da geliştirilebileceği birçok aşama var ölçeklenebilir, büyütülebilir ve daha fazla yük taşınacak şekilde değiştirilebilir. Uçuş performansı, karakteristik özellikleri, yüksek yükleri ve mesafeleri kat edecek şekilde değiştirebiliyoruz.'