Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Ülke şokta! Yolcu feribotu, dev köprünün ayağını yerinden kopardı

  • Feribot köprünün ayağına çarpınca ortalık karıştı.

  • 860 metrelik köprünün 200 metresi sulara gömüldü.

  • İki otomobil düşerek suda kayboldu.

  • Araçlar henüz bulunamadı.

  • İçlerinde kaç kişinin olduğu da bilinmiyor.

  • Feribottaki 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

  • Köprünün çöken parçası, bir tekneyle kıyıya çekildi.

  • Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Belem kentinden dün meydana gelen olayın ardından, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

  • Moju Nehri üzerindeki yolun çökmesi, Para Eyaleti’ndeki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

  • Yerel medya, Ocak ayında yapılan denetimde, köprüdeki çürümenin tespit edildiğini, ancak ciddiye alınmadığını bildirdi.

Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
YSK skandala el atmak için neyi bekliyor

Son Eklenen Haberler

Seçim sonuçlarına sevinen PKK'dan kutlama mesajı
  1. Seçim sonuçlarına sevinen PKK'dan..
  2. Forum Aydın’da kazı-kazan heyecanı..
  3. Afgan öğrencilerden coşkulu Nevruz..
  4. Ürün çeşitliliği ve yatırımlarıyla..
  5. Emniyetten ülke genelinde eş zamanlı..
  6. Ahmet Çakar'dan Marcao'ya sert sözler:..
  7. Polisten göçmen kaçakçılığı uygulaması
  8. Rayları çalan hırsızlar yakalandı
  9. Samsun'da ‘’torbacı’’ operasyonu
  10. Samsun’da şüpheli ölüm
  11. Bursa’da güven uygulamasında 56 araç..
  12. İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya çok..
  13. CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma..
  14. Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz..
  15. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki!
  16. Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu
  17. U.S. Polo Assn. ile California Rüyası
  18. Hamaney'den Irak'a ABD çağrısı:..
  19. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?
  20. Türk Kızılay 101. Olağan Genel Kurulu