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İslam
Ülke şokta! Yolcu feribotu, dev köprünün ayağını yerinden kopardı
Feribot köprünün ayağına çarpınca ortalık karıştı.
860 metrelik köprünün 200 metresi sulara gömüldü.
İki otomobil düşerek suda kayboldu.
Araçlar henüz bulunamadı.
İçlerinde kaç kişinin olduğu da bilinmiyor.
Feribottaki 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Köprünün çöken parçası, bir tekneyle kıyıya çekildi.
Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Belem kentinden dün meydana gelen olayın ardından, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Moju Nehri üzerindeki yolun çökmesi, Para Eyaleti’ndeki ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Yerel medya, Ocak ayında yapılan denetimde, köprüdeki çürümenin tespit edildiğini, ancak ciddiye alınmadığını bildirdi.
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