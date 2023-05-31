Ucuzluk Panayırı'nda binlerce ürün görücüye çıktı

Panayır için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, "Pandemiden sonra küçük esnafı desteklemek amacıyla geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Esnaf Daire Başkanlığıyla beraber proje hakkında konuştuk. Deprem olduğu için ertelendi. 200 TL’ye alınan bir kumaş elbise, panayırda 150 TL’ye satılıyor. Bence Kocaeli halkı gelsin alışveriş yapsın" dedi. Panayırda tezgah açan esnaf Mert Efil, "İnsanlar alışveriş yaparken tebessüm etsin, mutlu olsun diye 'Dert dinlenir' yazısını mankenlerin önüne koydum. Kar amacı gütmeden ürünleri panayırda sergiliyorum. Etiket fiyatlarının hepsi yarıya indi. 150 ile 500 TL arasında fiyatlar değişiyor. Mağaza fiyatları daha pahalı. Bu panayırların sık sık yapılması lazım" diye konuştu. El emeği ürünlerini satışa sunan Derya Kutlu, "Belediyemiz bizim için böyle bir katkı yaptı, teşekkür ediyoruz. Ev tekstili, çanta gibi el emeği ürünler satıyorum. Fiyatları oldukça indirimli. İlgi oldukça fazla. Deprem bölgesinden gelen esnaflarımız da var. Esnaflar olarak deprem bölgesinden gelen ürünleri satın alıp bitirmeyi düşünüyoruz. Biz de böyle bir destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.