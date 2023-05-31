Ucuzluk Panayırı'nda binlerce ürün görücüye çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kocaeli Ucuzluk Panayırı", İzmit Kent Meydanı'nda başladı. 4 Haziran'a kadar sürecek panayırda, afet sebebiyle satış yapamayan depremzede esnafın ürünleri de yer aldı. Panayıra Kocaeli Ayakkabıcılar, Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular, Kocaeli Terziler, Kocaeli Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri de katıldı. Panayırda hazır giyimden ayakkabıya, tuhafiye ve konfeksiyon ürünlerinden pasta, tatlı ve pişmaniyeye varıncaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satılıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen panayır, vatandaşların da yoğun ilgisini gördü.