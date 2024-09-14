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Yaşam
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Uçuruma düşen kişi böyle kurtarıldı

2024-09-14 21:26:51
Uçuruma düşen kişi böyle kurtarıldı

Hatay’da uçuruma düşen bir şahıs ekipler tarafından 5 saatte kurtarıldı.

#1
Foto - Uçuruma düşen kişi böyle kurtarıldı

Hatay'da dağlık alanda 150-200 metre derinlikteki uçuruma düşen A.K., ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi Çanaklı mevkisinde, saat 02.30 sıralarında, meydana geldi.

#2
Foto - Uçuruma düşen kişi böyle kurtarıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir kişinin uçuruma yuvarlanıp yaralandığı, bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Uçuruma düşen kişi böyle kurtarıldı

Ekiplerin, 5 saatlik çalışmasının ardından A.K., düştüğü yerden çıkarıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan A.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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