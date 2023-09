Araç Muayene Periyotları: Araç muayene periyotları, araç türüne göre değişkenlik göstermektedir. Resmi ve hususi araçlar için her iki yılda bir muayene gereklidir. Lastik tekerlekli araçlar için her üç yılda bir muayene edilmelidir. Diğer motorlu araçlar (kamyon, taksi, otobüs vb.) için ise her yıl muayene yapılmalıdır.