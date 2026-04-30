Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'ye büyük şok: Bu kadarını kendileri dahil kimse tahmin etmiyordu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Manisa'da fabrika kuracağı açıklanmasına rağmen bu konuda herhangi bir adım atmayan Çinli otomobil devi BYD son gelen verilerle büyük bir şok yaşadı.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD'nin karı, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 55 azalarak 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

BYD'nin hissedarları için yayımladığı mali rapora göre, Ocak-Mart 2026 döneminde şirketin karı 4,09 milyar yuan (600 milyon dolar) oldu.

Karlılık, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 55 azalarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye indi. Bu dönemde şirketin geliri, yıllık bazda yüzde 11,8 azalarak 150,2 milyar yuan (22 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Şirketin geliri de 2024'ün ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin hükümetinin ocak ayında elektrikli araçlar için satış vergisi muafiyetini kaldırmasının ardından ülkede bu kategorideki araçların satışları ilk çeyrekte yıllık yüzde 23,8 azaldı. BYD'nin elektrik araç satışları da yıllık yüzde 30 geriledi.

İç pazardaki düşüşü ihracat artışıyla dengeleyen şirketin dış satımı toplam satışların yüzde 46'sını oluşturdu. BYD, 2025'te 2,25 milyon elektrikli araç satışıyla rakibi Tesla'yı geride bırakarak "dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi" olmuştu.

