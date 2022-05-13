Türkiye'ye karşı birleştiler! "F-16 satışını engellemeliyiz"

Her Yunanistan başbakanının ABD ile karşılıklı fayda mantığıyla pazarlık yapması gerektiğini savunan Çipras, "Ülkemize güvenlik garantisi sağlanmaksızın, her şeyi veren bir anlaşma imzalıyorsunuz" diye konuştu. Çipras, Miçotakis'i Yunanistan'ın geleneksel olarak NATO içerisinde ve ABD ile ilişkilerde yürüttüğü ılımlı ve dikkatli dış politika çizgisini terk etmekle suçlayarak, anlaşmanın son yıllarda Yunan dış politikasında yapılan en tehlikeli değişim olduğunu ifade etti. Yunanistan'ın bu yöndeki arzusuna rağmen, ABD'nin Ege'deki İskiri Adası'nda üs kurmaya yanaşmamasına dikkati çeken Çipras, "ABD bir yandan operasyonları için Yunanistan'ı değerlendirmek istiyor ama öte yandan Türk-Yunan sorunlarına karışmamak adına adalara da herhangi bir şekilde karışmıyor" değerlendirmesinde bulundu.