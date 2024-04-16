2024-04-16 10:29:00 Türkiye’ye gündemi sarsan “İran” uyarısı! Böyle saçmalık olur mu? Eğer Türkiye bunu yapmazsa…
Yusuf Kaplan, İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken Türkiye’ye önemli bir uyarıda bulundu. “Eğer Türkiye medeniyet iddialarına sahip çıkacak İslâmî bir eksen inşa edemezse, Fars emperyalizmi ve Şiî yayılmacılığı hız kazanacak, emperyalistlerden sonra bir de Şiî-Fars belası bölgenin sonsuza dek kan gölüne dönüşmesine yol açacaktır” diyen Kaplan, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: