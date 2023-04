Türkiye'ye destek için şimdi otomobilimizle, gemilerimizle, uçaklarımızla geliyoruz! Nebati: 20 Nisan'da vanayı çevireceğiz

Ötekileştirmeye izin vermeyeceklerine dikkati çeken Bakan Nebati, şunları kaydetti: "Biz, ötekileştirmeyiz. Bu şehirde ve ülkede hiç kimse 'Sen Kürts'ün, Arap'sın, Laz'sın, ötesin, şuradasın, buradasın' diyemez. Biz, 85 milyon insan biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz, hep birlikte Türkiye'yiz inşallah. Onun için bize şöyle yan gözle bakanlara, 'bunlar sokağa çıkamaz' diyenlere sesleniyorum. Bizim küfemiz yok, heybemizde bu vatana yaptığımız hizmetlerin listesi var. Her gün her an her yerde bizle karşı karşıya gelmekten dolayı yükselecek olanlara sesleniyorum, gelin beraber olalım, Mersin'i birlikte ayağa kaldıralım, burada Yörük'üyle, Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla hep birlikte Mersin diyelim. Gelin hep beraber narenciye bahçelerinde çiçekler açarken meyvelerimize beraber gelsin, kardeşlik hukukunu ortaya koyalım ki şehre bereket gelsin. Gelin hep beraber 'Her şey çok iyi olacak çünkü bu ülkenin potansiyeli çok güçlü, bu ülke Allah'ın izniyle 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı'nı ortaya koyacak güce sahip olacağına inanan insanlar olarak birlikte hareket edelim ve çalışalım." AK Parti Mersin milletvekilleri ile 28. Dönem milletvekili adaylarının eşlik ettiği Nebati, konuşmasının ardından il binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.