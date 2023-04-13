2023-04-13 18:23:12 Türkiye'ye destek için şimdi otomobilimizle, gemilerimizle, uçaklarımızla geliyoruz! Nebati: 20 Nisan'da vanayı çevireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı AK Parti Mersin 1'inci sıra Nureddin Nebati duyurdu, 'Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız. Vapurlarımızla, gemilerimizle, savaş gemilerimizle denizlerde, sondaj kuyularımızla Akdeniz'de, Karadeniz'deyiz. Doğal gazımızı da çıkaracağız ve inşallah 20 Nisan'da vanayı çevireceğiz.' dedi. Çarpıcı çok çok önemli açıklamalarda bulundu.