Türkiye'ye çok konuşulacak Bayraktar TB2 SİHA teklifi! Bizzat Hakan Fidan'a bildirdiler

2023'te ise Türkiye'nin ihracatı yatay seyrederken ithalatı yüzde 10 arttı. Türkiye'nin Romanya'ya ihracatındaki payı 2019'da yüzde 4.5 seviyesindeyken, 2022'de yüzde 5.6'ya yükseldi. 2023 yılında ise yüzde 4.8'e geriledi. Aynı tarihte dış ticaret fazlası 3.3 milyar dolar seviyelerine düştü. 2023 yıl sonu itibariyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece Romanya, Türkiye'nin ihracatında 11. sırada yer aldı. Romanya, Türkiye'den en fazla; otomobiller, teller, kablolar, elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler ve mısır alıyor. Romanya, Türkiye'ye en çok; karayolu taşıtları, ilaç, ham petrol, otomobil-petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar satıyor.