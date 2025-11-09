  • İSTANBUL
Türkiye’nin yakalama kararı İsrail’de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv’i cezalandırıyor!

Türkiye'nin yakalama kararı İsrail'de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv'i cezalandırıyor!

İsrail basını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elebaşı Netanyahu’nun da aralarında bulunduğu 37 üst düzey İsrailli yetkili hakkında çıkardığı yakalama kararının ardından telaşa kapıldı. Haaretz gazetesi, Türkiye'nin bu adımla Tel Aviv'i cezalandırırken aynı zamanda Gazze'nin yeniden inşasında rol alma konusundaki kararlılığını gösterdiğini yazdı. Gazete, Siyonist rejimin uluslararası görev gücünde Türk askerine karşı çıkmasına rağmen, bunu engelleyebilmesinin ise oldukça güç olduğunu da aktardı.

Türkiye'nin yakalama kararı İsrail'de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv'i cezalandırıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği cuma günü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemişti.

Türkiye'nin yakalama kararı İsrail'de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv'i cezalandırıyor!

Tutuklama kararı İsrail basınında derin endişelere yol açtı. Haaretz gazetesi, Türkiye'nin İsrail'i cezalandırırken, aynı zamanda Gazze'nin yeniden inşasına katılmaya kararlı olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin yakalama kararı İsrail'de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv'i cezalandırıyor!

Gazete, yakalama emrinin İsrail'i cezalandırma konusunda sadece başlangıç olduğunu vurgulayarak, "37 İsrailli hakkında çıkarılan tutuklama emirleri, Türkiye'nin Gazze'de sistematik olarak soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlediğini iddia ettiği failleri yakalama çabalarının sadece başlangıcı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yakalama kararı İsrail'de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv'i cezalandırıyor!

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun listenin başında yer aldığı, onu Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın takip ettiği belirtildi. Haaretz ayrıca, yakalama emrinin İsrail'in tepkisini artırabileceğini, buna rağmen Ankara'nın çok uluslu Gazze barış gücünde yer alma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünün de altını çizdi.

Türkiye'nin yakalama kararı İsrail'de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv'i cezalandırıyor!

Gazete ayrıca ABD yönetiminin perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) görev gücünün yetkilendirilmesini içeren tasarıyı sunduğunu, Türkiye'nin İsrail'in beklentileriyle örtüşmese dahi tasarının hem metnini hem de uygulama şeklini etkileyebilecek kilit bir aktör olduğunu yazdı

Türkiye'nin yakalama kararı İsrail'de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv'i cezalandırıyor!

Maariv ise olarak, Türkiye'nin, Beyaz Saray'la aynı çizgide hareket edip öncü bir rol üstlenmesiyle ve diğer ülkelerin çok uluslu güce katılımının önünü açmasıyla, İsrail'in Türk askerini engelleyebilmesinin oldukça şüpheli olduğunu vurguladı.

