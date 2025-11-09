Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye’nin yakalama kararı İsrail’de büyük panik çıkardı: Türkiye Tel Aviv’i cezalandırıyor!
İsrail basını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elebaşı Netanyahu’nun da aralarında bulunduğu 37 üst düzey İsrailli yetkili hakkında çıkardığı yakalama kararının ardından telaşa kapıldı. Haaretz gazetesi, Türkiye'nin bu adımla Tel Aviv'i cezalandırırken aynı zamanda Gazze'nin yeniden inşasında rol alma konusundaki kararlılığını gösterdiğini yazdı. Gazete, Siyonist rejimin uluslararası görev gücünde Türk askerine karşı çıkmasına rağmen, bunu engelleyebilmesinin ise oldukça güç olduğunu da aktardı.