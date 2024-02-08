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Spor
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Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

2024-02-08 12:07:43
Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

SON DAKİKA HABERİ: 2024-25 Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. Vincenzo Montella'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Türkiye'nin de olduğu Uluslar Ligi'nde torbalar belli oldu. A Milli Takım, bugün çekilecek olan kuralara 4. torbadan girecek. Maçların oynanacağı tarihler netleşirken, Milli Takım'ın da muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları, bu akşam saat 20.00'de Fransa'nın başkenti Paris'te çekilecek.

#2
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

54 ülkenin katılacağı ligde takımlar A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Türkiye kendi kategorisinde 4'üncü torbadan kura çekimine katılacak.

#3
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

GRUP AŞAMASI EYLÜL'DE BAŞLIYOR 5-7 Eylül 2024 tarihinde başlayacak grup aşaması, 17-19 Kasım 2024'teki maçlarla sona erecek.

#4
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

Play-off ve A Ligi çeyrek final maçları, 20-25 Mart 2025'te; A Ligi final turnuvası ise 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak.

#5
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

Çift devreli lig usulüne göre gerçekleşecek müsabakaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını 1'inci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.

#6
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında önümüzdeki ay iki hazırlık maçı oynayacak.

#7
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

Milliler, ilk karşılaşmasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak müsabakanın başlama saati daha sonra belli olacak.

#8
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

Türkiye, 26 Mart Salı günü ise Avusturya ile yine deplasmanda oynayacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

#9
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

İŞTE TORBALAR VE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ 1. Torba: Avusturya - Çekya - İngiltere - Galler

#10
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

2. Torba: Finlandiya - Ukrayna - İzlanda - Norveç

#11
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

3. Torba: Slovenya - İrlanda - Karadağ - Arnavutluk

#12
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

4. Torba: Türkiye - Gürcistan - Yunanistan - Kazakistan

#13
Foto - Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...

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