2024-02-08 12:07:43 Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Kura şansımız bizimle olsun...
SON DAKİKA HABERİ: 2024-25 Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. Vincenzo Montella'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Türkiye'nin de olduğu Uluslar Ligi'nde torbalar belli oldu. A Milli Takım, bugün çekilecek olan kuralara 4. torbadan girecek. Maçların oynanacağı tarihler netleşirken, Milli Takım'ın da muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...