2020-06-03 15:18:38 Türkiye'nin gücü artınca fikir değiştirdiler! Mescid-i Aksa o ülkeye mi verilecek?
Diriliş Postası yazarı İsmail Yaşa "Mescid-i Aksa Suudi Arabistan'a mı verilecek?" adlı köşe yazısında, Mescid-i Aksa'nın idaresi konusunda ABD'nin gözetiminde İsrail ile Suudi Arabistan arasında gizli görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti. Mescid-i Aksa üzerinde vesayeti bulunan ancak daha önce ikna olmayan Ürdün'ün, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da etkinliğinin artması üzerine görüş değiştirdiğini söyledi.