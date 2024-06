Tüm bu gelişmiş teknolojik özelliklerin yanında OMODA 5 kabin konforuyla da dikkat çekiyor. Deri ön koltuklar ısıtma dışında soğutma işleviyle gerek soğuk kış ve gerekse de sıcak yaz günlerinde her zaman gelişmiş bir konfor ve oturma deneyimi sunuyor. Negatif iyon hava temizleme sistemi ile Net-Plus filtre temizleme işlevi ise kabin içindeki havanın her zaman temiz olmasını sağlarken yolcuların seyahat konforunu iyileştiriyor. Ayrıca OMODA 5, üstün araç içi eğlence teknolojisiyle de gelişmiş bir deneyim sunuyor. Araçta yer alan 64 renkli dinamik ambiyans aydınlatması, Sony markalı ve 8 hoparlörlü ses sisteminin sağladığı müziğin ritmine göre renk değiştirerek farklı kabin atmosferleri yaratıyor. Bu tasarım sadece sürüş sırasında sportiflik ve moda duygusunu geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda her yolculuğu özel ve eğlenceli kılıyor.